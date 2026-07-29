Зеленский во время разговора с премьером Норвегии обсудил возможности подтолкнуть россию к дипломатии

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре переговоры в США, а также обсудили возможности подтолкнуть россию к дипломатии. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

"Говорил с премьер-министром Норвегии. Спасибо, Йонас, за неизменную поддержку и готовность работать вместе. Проинформировал о том, как всё прошло у нас в Вашингтоне. Хорошие были встречи, есть дипломатический прогресс. Очень рассчитываем, чтобы были практические результаты, и защита от баллистики – это первый приоритет, ежедневная потребность", - написал Зеленский.

Президент подчеркнул, что ракеты для Patriot и совместные производства – это то, что спасает жизни людей.

"Важно, чтобы был этот антибаллистический позитив с Америкой". Обсудили также возможности подтолкнуть россию к дипломатии. Риски тоже обсудили – прежде всего то, что может быть зимой. Благодарен Норвегии за готовность поддержать нашу энергетическую устойчивость, усиление Украины перед этой зимой. Согласовали и график встреч", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дональдом Туском в Люблине. Во время встречи обсудили переговоры в Вашингтоне, оборонное сотрудничество и вызовы безопасности для украинцев в Польше.