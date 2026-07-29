Зеленский во время разговора с премьером Норвегии обсудил возможности подтолкнуть россию к дипломатии
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Норвегии о переговорах в Вашингтоне. Стороны обсудили возможности подтолкнуть россию к дипломатии и поддержку энергетической устойчивости Украины зимой.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре переговоры в США, а также обсудили возможности подтолкнуть россию к дипломатии. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.
"Говорил с премьер-министром Норвегии. Спасибо, Йонас, за неизменную поддержку и готовность работать вместе. Проинформировал о том, как всё прошло у нас в Вашингтоне. Хорошие были встречи, есть дипломатический прогресс. Очень рассчитываем, чтобы были практические результаты, и защита от баллистики – это первый приоритет, ежедневная потребность", - написал Зеленский.
Президент подчеркнул, что ракеты для Patriot и совместные производства – это то, что спасает жизни людей.
"Важно, чтобы был этот антибаллистический позитив с Америкой". Обсудили также возможности подтолкнуть россию к дипломатии. Риски тоже обсудили – прежде всего то, что может быть зимой. Благодарен Норвегии за готовность поддержать нашу энергетическую устойчивость, усиление Украины перед этой зимой. Согласовали и график встреч", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дональдом Туском в Люблине. Во время встречи обсудили переговоры в Вашингтоне, оборонное сотрудничество и вызовы безопасности для украинцев в Польше.