Рубио заверил Зеленского: Трамп не отдавал приказов, чтобы причинить вред Украине - Axios

Государственный секретарь США Марко Рубио во время телефонного разговора во вторник, 20 октября, заявил Президенту Украины Владимиру Зеленскому, что президент США Дональд Трамп не отдавал никаких приказов, направленных на причинение вреда Украине. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

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Разговор, как отмечает издание, был попыткой предотвратить дальнейшую эскалацию "кризиса" между США и Украиной, а также опровергнуть обвинения Украины в том, что Трамп пытается заставить Зеленского пойти на уступки россии.

45-минутный разговор состоялся за несколько часов до нового раунда мирных переговоров с посланником Белого дома Стивом Уиткоффом, направленных на достижение единой позиции с европейскими союзниками по обновлённому мирному предложению, которое необходимо представить главе кремля владимиру путину, пишет издание.

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"Кризис", как пишет издание, вспыхнул 10 дней назад, когда Трамп объявил о сделке с россией по дизельному топливу, в то время как его посланники вели переговоры с украинскими официальными лицами в Майами.

В понедельник Зеленский, указывает издание, "лоббировал двухпартийную группу сенаторов, чтобы они оказывали давление на администрацию Трампа с целью отмены, по его словам, ограничений на обмен разведывательной информацией и поставки оружия".

Рубио заявил журналистам во вторник, 20 октября, что он "объяснил Зеленскому, что Пентагон ничего не менял в отношении обмена разведывательными данными с Украиной, продажи оружия или ограничений на использование спутниковой системы Starshield".

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"Никаких изменений не приказывали. Неправда, что мы это ограничили", — сказал Рубио.

Рубио, как отмечается, "признал Зеленскому, что может быть задержка с отправкой ракет-перехватчиков Patriot, которые уже были оплачены странами НАТО". Но причина, по его словам, "заключается в том, что США должны убедиться, что у них достаточно ресурсов для защиты собственных военных баз по всему миру".

"Ни в чем намеренно не отказывается. Мы балансируем между нашими обязательствами перед партнёрами и собственными потребностями, — сказал он. — Не было намеренной политической директивы, чтобы причинить вред Украине".

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Рубио также утверждал, что несколько случаев, когда Украина не получила предварительного предупреждения о российских атаках баллистическими ракетами, стали результатом технических сбоев, а не приказа США.

"Несомненно, существует напряжённость, — сказал он. — Именно поэтому мы созвонились. Президент расстроен. Президент реагирует на намёк на то, что он намеренно делает что-то, чтобы причинить вред Украине, что несправедливо и не соответствует действительности".

Рубио сказал, что Трамп "разгневан и расстроен" отсутствием прогресса в мирных переговорах между Россией и Украиной после двух лет усилий.

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Тем временем Уиткофф уже прибыл в Осло во вторник для переговоров с Зеленским и европейскими лидерами.

Ожидается, что в переговорах примут участие премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, президент Финляндии Александр Стубб, представители стран E4 (Великобритания, Франция, Германия и Польша), а также должностные лица ЕС и НАТО.

После Осло Уиткофф планирует отправиться в россию, чтобы встретиться с Путиным и представить идеи, разработанные в ходе консультаций с украинскими и европейскими лидерами.

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