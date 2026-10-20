Администрация Трампа сдерживает поставки ракет к Patriot для Украины - WP

Администрация Трампа не одобрила передачу Украине ракет-перехватчиков, необходимых для защиты страны от российских ракетных атак и атак беспилотников, заявили чиновники 19 октября. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

"По крайней мере некоторые поставки ракет-перехватчиков Patriot поступают из дружественных Украине стран, что требует одобрения передачи министром обороны Питом Хегсетом", сообщают американский чиновник и еще три человека, знакомые с ситуацией. Соединенные Штаты сохраняют контроль, поскольку оружие производится ими и поставляется за границу в соответствии с соглашением, предусматривающим, что передача другим странам требует одобрения США.

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Чиновники заявили, что "Хегсет официально не отклонил передачи, но также не предпринял необходимых шагов для их одобрения". "Хегсет продолжал одобрять определенную помощь США Украине", сказали они.

В последние дни Трамп неоднократно критиковал Президента Украины Владимира Зеленского, пишет издание. Трамп все чаще обвиняет Зеленского в своих проблемах с высокими ценами на энергоносители и ухудшении политических перспектив накануне промежуточных выборов. Украина месяцами атакует российские нефтеперерабатывающие заводы, что является одной из ее главных стратегий давления на кремль, пишет издание.

Война США с Ираном, отмечает издание, создала огромное давление на мировые запасы ракет-перехватчиков для Patriot, и Украина начала сталкиваться с дефицитом. США склонны отправлять партии ракет-перехватчиков небольшими партиями, часто по несколько раз, по мере их производства, указывает издание.

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Украина и ее партнеры также ищут в мире другие запасы, побуждая страны предлагать любые перехватчики, которые они могут себе позволить.

Представитель Белого дома, пожелавший остаться анонимным для обсуждения деликатной дипломатии, заявил, что США "продолжают играть конструктивную роль в переговорах с обеими сторонами в стремлении к завершению войны".

В то же время Украина неоднократно сталкивалась со сбоями в своих системах раннего предупреждения об атаках баллистическими ракетами, которые зависят от разведывательных данных США.

На вопрос, продолжают ли США обмениваться разведывательными данными с Украиной, Трамп 19 октября ответил: "Мы обмениваемся разведывательными данными. Мы многим делимся. Мы многое дали Украине. Знаете что, мы многое дали Украине. Они нам ничего не дали".

Государственный секретарь США Марко Рубио настаивал 19 октября, что в обмене разведывательными данными США с Украиной "не было никакой паузы".

На вопрос о заявлениях Украины об отсутствии ранних предупреждений о недавних атаках Рубио ответил, что "несколько ночей назад" возникла "проблема с программным обеспечением", которую расследует Европейское командование США.

Рубио не смог подтвердить, что Украина не получила предупреждение о баллистической атаке по Киеву

В своем заявлении высокопоставленный чиновник Пентагона заявил, что "не было никаких изменений в политике Министерства войны в отношении обмена разведывательными данными или любых возможностей, которые мы разрешаем европейцам предоставлять Украине".

Представитель, пожелавший остаться анонимным для обсуждения деликатных дипломатических вопросов, заявил, что программа, по которой союзники НАТО поставляют Украине оружие американского производства (PURL), "продолжается без изменений".

"Отношения между Трампом и Зеленским годами были неровными. Но в этом месяце они существенно ухудшились во время переговоров в Майами между представителями двух правительств, когда украинские чиновники отвергли усилия Белого дома заставить их прекратить удары по российским энергетическим объектам, включая дизельные нефтеперерабатывающие заводы", заявили американские и украинские чиновники.

Во время этой встречи Трамп объявил, что США заключили сделку с кремлем, которая отменила санкции США на экспорт российского дизельного топлива.

Нефтяные аналитики выразили сомнение в том, что сделка окажет существенное влияние на цены на дизельное топливо в США. Они отметили, что, хотя украинские удары способствовали росту мировых цен на дизельное топливо, более значительным фактором роста цен стала война США с Ираном и перебои с мировыми поставками нефти, вызванные усилиями Ирана заблокировать Ормузский пролив.

"Однако сделка дала Трампу прямую заинтересованность в том, чтобы Украина не наносила ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам, усилив напряжённость между Киевом и Вашингтоном и, фактически, частично сблизив администрацию Трампа с путиным", — говорится в публикации.

"Публичные заявления Зеленского о том, что Трамп выбирает другую сторону, а Белый дом находится не на правильной "стороне истории", усилили напряжённость", заявили американские чиновники.

В понедельник Зеленский выступил перед сенаторами США во время группового телефонного разговора, в ходе которого обсудил вызовы, с которыми сталкивается Киев на фоне резкого ухудшения отношений с Трампом.

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Несколько известных республиканцев всё больше критикуют недавние уступки Трампа россии, особенно его пятничное решение отменить санкции, установленные двухпартийным законопроектом, принятым в честь покойного сенатора Линдси Грэма, твёрдого сторонника Украины от Республиканской партии.