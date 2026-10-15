Украина исчерпала запасы ракет для систем Patriot — СМИ

Фото: Lockheed Martin

В Украине заканчиваются ракеты для противовоздушной обороны Patriot, что делает ее более уязвимой для российских атак. Об этом пишет CNN, передает УНН.

Украина исчерпала запасы ракет для американской системы противовоздушной обороны Patriot, что делает ее более уязвимой для атак российских баллистических ракет - сказал источник издания.

Как отмечается, в течение нескольких месяцев президент Украины Владимир Зеленский неоднократно предупреждал, что у Украины заканчиваются американские ракеты-перехватчики Patriot, которые являются одним из немногих видов оборонительного оружия, способных сбивать баллистические ракеты.

Япония рассматривает передачу Украине ракет для Patriot, но есть важный нюанс

Однако эти ракеты-перехватчики являются дорогими, а в мире их не хватает, поскольку другие страны исчерпали свои запасы или пытаются укрепить собственные системы обороны на фоне войны в Иране.

Источник сообщил CNN, что "почти все баллистические ракеты во время последнего удара не были перехвачены из-за нехватки ракет".

Напомним

Греция и Испания располагают запасами ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, срок годности которых подходит к концу. Эти ракеты могли бы быть переданы Украине, но страны пока отказываются.