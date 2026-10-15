Україна вичерпала запаси ракет до систем Patriot - ЗМІ
Київ • УНН
Україна вичерпала запаси ракет Patriot, повідомляє CNN. Через їхній дефіцит майже всі балістичні ракети під час останнього удару не перехопили.
В Україні закінчуються ракети протиповітряної оборони Patriot, що робить її більш вразливою до російських атак. Про це пише CNN, передає УНН.
Україна вичерпала запаси ракет для американської системи протиповітряної оборони Patriot, що робить її більш вразливою до атак російських балістичних ракет
Як зазначається, протягом кількох місяців президент України Володимир Зеленський неодноразово попереджав, що в України закінчуються американські ракети-перехоплювачі Patriot, які є одним із небагатьох видів оборонної зброї, здатних збивати балістичні ракети.
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Однак ці ракети-перехоплювачі є дорогими, а їх у світі не вистачає, оскільки інші країни вичерпали свої запаси або намагаються зміцнити власні системи оборони на тлі війни в Ірані.
Джерело повідомило CNN, що "майже всі балістичні ракети під час останнього удару не були перехоплені через брак ракет".
Нагадаємо
Греція та Іспанія володіють запасами ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, термін придатності яких добігає кінця. Ці ракети могли б бути передані Україні, але країни поки відмовляються.