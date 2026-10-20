Зеленский призвал сенаторов давить на Трампа, чтобы отменить ограничения США для Украины — Axios

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник лоббировал двухпартийную группу сенаторов, чтобы заставить администрацию президента США Дональда Трампа отменить, как он утверждает, ограничения на обмен разведывательной информацией и поставки оружия. Об этом сообщает Axios, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что, по словам украинских чиновников, администрация Трампа «тихо» ввела эти ограничения, не признавая этого публично, пытаясь заставить Зеленского согласиться на соглашение о прекращении войны, которое включает больше уступок России.

У нас почти не осталось ракет Patriot от партнеров из США. ... Все это говорит о том, что было принято какое-то политическое решение, чтобы замедлить нашу поддержку. Мы хотим понять, что происходит, почему это происходит и к чему все это ведет — сказал Зеленский в разговоре с сенаторами

Издание добавляет, что во время разговора Зеленский рассказал сенаторам подробности своих переговоров с посланниками Трампа Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. По словам главы государства, он предложил посланникам прекратить удары по НПЗ России на 30 дней, взамен попросив, чтобы США предоставили Украине ракеты-перехватчики Patriot. В ответ Уиткофф и Кушнер не проявили никакого интереса к этой идее.

Напомним

С того момента, как президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии неделю назад, Россия целенаправленно нанесла по украинской энергетике уже 76 ударов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

Вэнс призвал Украину прекратить удары по энергетике России