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The Washington Post

Вэнс призвал Украину прекратить удары по энергетике России

Киев • УНН

 • 29559 просмотра

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. Ранее Зеленский сообщил о 76 атаках РФ на энергетику Украины после перемирия.

Вэнс призвал Украину прекратить удары по энергетике России

Украина должна прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом в интервью 2Way Tonight заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает УНН.

Детали

По его словам, время от времени Киев и Вашингтон "в определенном смысле имеют разные интересы".

Например, считаю ли я, что они (Украина — ред.) должны бомбить российские дизельные установки, что повышает стоимость энергоносителей для американцев? Нет

— сказал Вэнс.

Он добавил, что США "работали и продолжат работать" с Украиной "над некоторыми вопросами".

"Но я думаю, что они должны прекратить бомбить россиян", — резюмировал вице-президент США.

Напомним

С момента, когда президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии неделю назад, Россия целенаправленно ударила по украинской энергетике уже 76 раз. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

В минобороны рф подтвердили, что нарушают "энергетическое перемирие" Трампа 14.10.26, 09:25 • 32434 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЭкономикаПолитика
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Джей Ди Вэнс
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев