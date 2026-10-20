Вэнс призвал Украину прекратить удары по энергетике России

Украина должна прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Об этом в интервью 2Way Tonight заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает УНН.

Детали

По его словам, время от времени Киев и Вашингтон "в определенном смысле имеют разные интересы".

Например, считаю ли я, что они (Украина — ред.) должны бомбить российские дизельные установки, что повышает стоимость энергоносителей для американцев? Нет — сказал Вэнс.

Он добавил, что США "работали и продолжат работать" с Украиной "над некоторыми вопросами".

"Но я думаю, что они должны прекратить бомбить россиян", — резюмировал вице-президент США.

Напомним

С момента, когда президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии неделю назад, Россия целенаправленно ударила по украинской энергетике уже 76 раз. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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