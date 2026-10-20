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The Washington Post

Венс закликав Україну припинити удари по енергетиці росії

Київ • УНН

 • 2238 перегляди

Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Україна повинна припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. Раніше Зеленський повідомив про 76 атак рф на енергетику України після перемир’я.

Венс закликав Україну припинити удари по енергетиці росії

Україна повинна припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Про це в інтерв'ю 2Way Tonight заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, час від часу Київ та Вашингтон "у певному сенсі мають різні інтереси".

Наприклад, чи вважаю я, що вони (Україна - ред.) повинні бомбардувати російські дизельні установки, що підвищує вартість енергоносіїв для американців? Ні

- сказав Венс.

Він додав, що США "працювали і продовжуватимуть працювати" з Україною "над деякими питаннями".

"Але я думаю, що вони повинні припинити бомбардувати росіян", - резюмував віце-президент США.

Нагадаємо

З моменту як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці вже 76 разів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа 14.10.26, 09:25 • 32412 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ