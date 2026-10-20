Венс закликав Україну припинити удари по енергетиці росії

Україна повинна припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Про це в інтерв'ю 2Way Tonight заявив віце-президент США Джей Ді Венс, повідомляє УНН.

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За його словами, час від часу Київ та Вашингтон "у певному сенсі мають різні інтереси".

Наприклад, чи вважаю я, що вони (Україна - ред.) повинні бомбардувати російські дизельні установки, що підвищує вартість енергоносіїв для американців? Ні - сказав Венс.

Він додав, що США "працювали і продовжуватимуть працювати" з Україною "над деякими питаннями".

"Але я думаю, що вони повинні припинити бомбардувати росіян", - резюмував віце-президент США.

Нагадаємо

З моменту як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці вже 76 разів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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