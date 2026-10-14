У міноборони рф підтвердили, що порушують "енергетичне перемир’я" Трампа

У Міноборони росії офіційно підтвердили, що порушують "енергетичне перемир'я", оголошене президентом США Дональдом Трампом, пише УНН.

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Там заявили, що сьогодні вночі Збройні сили російської федерації завдали масованого удару високоточною зброєю наземного базування та ударними безпілотниками великої дальності.

"Унаслідок удару уражено об’єкти комунікаційної та енергетичної інфраструктури в Києві, Київській і Харківській областях, які використовуються в інтересах військово-промислового комплексу та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У ніч на 14 жовтня росія запустила по Україні 39 ракет і 128 дронів. ППО знешкодила 4 балістичні ракети та 115 безпілотників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни атакували енергетику й інфраструктуру Києва, області та Харкова. Без електрики залишилися щонайменше 600 тисяч людей.

Також унаслідок нічних ударів пошкоджено залізничну інфраструктуру в п’яти областях. Постраждалих немає, понад 100 поїздів затримуються.

Цієї ночі було обмежено роботу Starlink - ексрадник міністра оборони