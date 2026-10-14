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Чотири балістичні ракети із 39 запущених рф і 90% дронів знешкодили за ніч

Київ • УНН

 • 168 перегляди

росія запустила по Україні 39 ракет і 128 дронів. ППО знешкодила 4 балістичні ракети та 115 безпілотників.

Чотири балістичні ракети із 39 запущених рф і 90% дронів знешкодили за ніч

Чотири з 39 запущених рф по Україні ракет, які рухаються по балістичній траєкторії, знешкодили у ніч на 14 жовтня. Також збито або придушено 115 зі 128 російських дронів. Про це УНН пише з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

Звідки і чим атакувала росія

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 14 жовтня (з 18:00 13 жовтня) противник завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БпЛА та 39 ракет різних типів, що заходять на ціль по балістичній траєкторії.

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 167 засобів повітряного нападу – 39 ракет і 128 БпЛА різних типів:

  • 39 протикорабельних ракет Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс (райони пуску – Курська, Брянська, Воронізька, Ростовська обл. - рф);
    • 128 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. 77 реактивних), "Бандероль/Дань-Т", Гербера, Італмас, дронів-імітаторів типу "Пародія" (із напрямків: Міллерово, Орел – рф, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим -Гвардійське, акваторії Азовського моря).

      Куди вдарив ворог

      "Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина. Особливість – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів із різних напрямків, велика кількість "балістики" по об’єктах енергетики", - повідомили у ПС ЗСУ.

      Як відпрацювала ППО

      Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

      За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 119 цілей:

      • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23/С-400/ Циркон/Онікс;
        • 115 ворожих БпЛА різних типів (із них – 59 реактивні), що становить 90% від загальної кількості ударних БпЛА.

          За попередньою інформацією, станом на 09.00 зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях й падіння збитих (уламки) на 8 локаціях. Частина ворожих ракет цілей не досягла.

          Атака триває, у повітряному просторі України декілька ударних БпЛА.

          Зеленський: рф атакувала 39 балістиками та понад 120 дронами, під ударом була енергетика14.10.26, 09:00 • 2538 переглядiв

          Юлія Шрамко

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