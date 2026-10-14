Четыре баллистические ракеты из 39 запущенных рф и 90% дронов обезвредили за ночь

Четыре из 39 запущенных рф по Украине ракет, которые двигались по баллистической траектории, были обезврежены в ночь на 14 октября. Также сбито или подавлено 115 из 128 российских дронов. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

Откуда и чем атаковала россия

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 14 октября (с 18:00 13 октября) противник нанес массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БПЛА и 39 ракет различных типов, заходящих на цель по баллистической траектории.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 167 средств воздушного нападения — 39 ракет и 128 БПЛА различных типов:

39 противокорабельных ракет «Искандер-М»/KN-23/С-400/«Циркон»/«Оникс» (районы пусков — Курская, Брянская, Воронежская, Ростовская обл. — рф);

128 ударных БПЛА типа Shahed (в т. ч. 77 реактивных), «Бандероль/Дань-Т», «Гербера», «Италмас», дронов-имитаторов типа «Пародия» (с направлений: Миллерово, Орёл — рф, ВОТ Донецка, ВОТ АР Крым — Гвардейское, акватории Азовского моря).

Куда ударил враг

"Основное направление удара — Киев, Киевская область и Харьковская область. Особенность — одновременное применение средств воздушного нападения различных типов с разных направлений, большое количество "баллистики" по объектам энергетики", — сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 119 целей:

4 баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23/С-400/«Циркон»/«Оникс»;

115 вражеских БПЛА различных типов (из них — 59 реактивных), что составляет 90% от общего количества ударных БПЛА.

По предварительной информации, по состоянию на 09:00 зафиксированы попадания ракет и ударных БПЛА в 22 локациях и падение сбитых (обломков) в 8 локациях. Часть вражеских ракет целей не достигла.

Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины находятся несколько ударных БПЛА.

Зеленский: рф атаковала 39 баллистиками и более чем 120 дронами, под ударом была энергетика