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В минобороны рф подтвердили, что нарушают "энергетическое перемирие" Трампа

Киев • УНН

 • 32018 просмотра

россия заявила о массированном ударе по Киеву, Киевской и Харьковской областям. Среди целей назвали коммуникационную и энергетическую инфраструктуру.

В минобороны рф подтвердили, что нарушают "энергетическое перемирие" Трампа
Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Минобороны России официально подтвердили, что нарушают «энергетическое перемирие», объявленное президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.

Подробности

Там заявили, что сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

«В результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ», — говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 14 октября Россия запустила по Украине 39 ракет и 128 дронов. ПВО обезвредила 4 баллистические ракеты и 115 беспилотников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали энергетику и инфраструктуру Киева, области и Харькова. Без электричества остались как минимум 600 тысяч человек.

Также в результате ночных ударов повреждена железнодорожная инфраструктура в пяти областях. Пострадавших нет, более 100 поездов задерживаются.

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Ольга Розгон

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