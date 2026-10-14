В минобороны рф подтвердили, что нарушают "энергетическое перемирие" Трампа

Фото: Андрей Ходьков, фотограф УНН

В Минобороны России официально подтвердили, что нарушают «энергетическое перемирие», объявленное президентом США Дональдом Трампом, пишет УНН.

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Там заявили, что сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

«В результате удара поражены объекты коммуникационной и энергетической инфраструктуры в Киеве, Киевской и Харьковской областях, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса и ВСУ», — говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 14 октября Россия запустила по Украине 39 ракет и 128 дронов. ПВО обезвредила 4 баллистические ракеты и 115 беспилотников.

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали энергетику и инфраструктуру Киева, области и Харькова. Без электричества остались как минимум 600 тысяч человек.

Также в результате ночных ударов повреждена железнодорожная инфраструктура в пяти областях. Пострадавших нет, более 100 поездов задерживаются.

Этой ночью была ограничена работа Starlink - экс-советник министра обороны