Этой ночью была ограничена работа Starlink - экс-советник министра обороны

Работу терминалов Starlink было ограничено сегодня ночью. Об этом утверждает бывший советник министра обороны Сергей Стерненко 14 октября в Telegram, пишет УНН.

Сегодня ночью была ограничена работа терминалов "Starlink". В движении на скорости свыше 160 км/ч начала пропадать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания "SpaceX" пошла на такие меры по запросу администрации Трампа. Обычные терминалы спутниковой связи пока работают - написал Стерненко.

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Двумя днями ранее, 12 октября, советник президента Украины по технологическим инновациям в ВСУ Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал слухи о возможном отключении спутникового интернета Starlink для Вооружённых сил Украины, указав, что они безосновательны и активно подогреваются вражескими Telegram-каналами, а также отметив, что Илон Маск — прежде всего бизнесмен.