Этой ночью была ограничена работа Starlink - экс-советник министра обороны
Киев • УНН
Сергей Стерненко заявил о перебоях в работе Starlink. Ранее слухи об отключении опровергли.
Работу терминалов Starlink было ограничено сегодня ночью. Об этом утверждает бывший советник министра обороны Сергей Стерненко 14 октября в Telegram, пишет УНН.
Сегодня ночью была ограничена работа терминалов "Starlink". В движении на скорости свыше 160 км/ч начала пропадать связь. Из-за этого был сорван ряд важных миссий. Вероятно, компания "SpaceX" пошла на такие меры по запросу администрации Трампа. Обычные терминалы спутниковой связи пока работают
Дополнение
Двумя днями ранее, 12 октября, советник президента Украины по технологическим инновациям в ВСУ Сергей "Флеш" Бескрестнов прокомментировал слухи о возможном отключении спутникового интернета Starlink для Вооружённых сил Украины, указав, что они безосновательны и активно подогреваются вражескими Telegram-каналами, а также отметив, что Илон Маск — прежде всего бизнесмен.