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The Washington Post

Зеленський закликав сенаторів тиснути на Трампа для скасування обмежень США для України - Axios

Київ • УНН

 • 2846 перегляди

Зеленський заявив сенаторам про обмеження США на розвіддані та зброю. Він також запропонував 30-денне перемир’я щодо НПЗ в обмін на Patriot.

Зеленський закликав сенаторів тиснути на Трампа для скасування обмежень США для України - Axios

Президент України Володимир Зеленський у понеділок лобіював двопартійну групу сенаторів, щоб змусити адміністрацію президента США Дональда Трампа скасувати те, що, за його словами, є обмеженнями на обмін розвідувальною інформацією та постачання зброї. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що, за словами українських посадовців, адміністрація Трампа "тихо" запровадила ці обмеження, не визнаючи цього публічно, намагаючись змусити Зеленського погодитися на угоду про припинення війни, яка включає більше поступок росії.

У нас майже не залишилося ракет Patriot від партнерів із США. ... Все це говорить про те, що було прийнято якесь політичне рішення, щоб уповільнити нашу підтримку. Ми хочемо зрозуміти, що відбувається, чому це відбувається і до чого все це веде

- сказав Зеленський у розмові з сенаторами

Видання додає, що під час розмови Зеленський розповів сенаторам деталі його переговорів із посланцями Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. За словами глави держави, він запропонував посланцям припинити удари по НПЗ росії на 30 днів, натомість попросив, щоб США надали Україні ракети-перехоплювачі Patriot. У відповідь Віткофф і Кушнер не проявили жодної зацікавленості в цій ідеї.

Нагадаємо

З моменту як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці вже 76 разів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

Венс закликав Україну припинити удари по енергетиці росії20.10.26, 03:17 • 20263 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна