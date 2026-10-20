Зеленський закликав сенаторів тиснути на Трампа для скасування обмежень США для України - Axios

Президент України Володимир Зеленський у понеділок лобіював двопартійну групу сенаторів, щоб змусити адміністрацію президента США Дональда Трампа скасувати те, що, за його словами, є обмеженнями на обмін розвідувальною інформацією та постачання зброї. Про це повідомляє Axios, інформує УНН.

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Зазначається, що, за словами українських посадовців, адміністрація Трампа "тихо" запровадила ці обмеження, не визнаючи цього публічно, намагаючись змусити Зеленського погодитися на угоду про припинення війни, яка включає більше поступок росії.

У нас майже не залишилося ракет Patriot від партнерів із США. ... Все це говорить про те, що було прийнято якесь політичне рішення, щоб уповільнити нашу підтримку. Ми хочемо зрозуміти, що відбувається, чому це відбувається і до чого все це веде - сказав Зеленський у розмові з сенаторами

Видання додає, що під час розмови Зеленський розповів сенаторам деталі його переговорів із посланцями Трампа Джаредом Кушнером та Стівом Віткоффом. За словами глави держави, він запропонував посланцям припинити удари по НПЗ росії на 30 днів, натомість попросив, щоб США надали Україні ракети-перехоплювачі Patriot. У відповідь Віткофф і Кушнер не проявили жодної зацікавленості в цій ідеї.

Нагадаємо

З моменту як президент США Дональд Трамп оголосив про енергетичне перемир’я тиждень тому, росія цілеспрямовано вдарила по українській енергетиці вже 76 разів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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