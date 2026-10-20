Рубио заявил, что США должны сопоставлять потребность Украины в ракетах ПВО с другими

Соединённые Штаты должны балансировать между срочными запросами Украины на ракеты ПВО и аналогичными требованиями, которые они получают от других союзников, а также потребностями собственных военных. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио во вторник, 20 октября, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

США отвечают на множество таких запросов и не могут удовлетворить их все, сказал Рубио журналистам в Мумбаи во вторник.

"Я знаю, что одна из вещей, о которых говорил президент Зеленский, — это то, что он пытался приобрести ракеты-перехватчики, и я это понимаю. То же самое делает каждая другая страна мира", — сказал государственный секретарь США.

Он назвал Саудовскую Аравию и Израиль среди других стран, стремящихся получить это вооружение, и добавил: "У нас также есть собственные потребности".

Рубио сказал, что ранее во вторник около 45 минут разговаривал с Gрезидентом Украины Владимиром Зеленским, который, как пишет издание, "вовлечён в обострившийся спор с Дональдом Трампом". Президент США повторил свою критику в понедельник после сообщений, как пишет издание, официальных лиц в Киеве об ограничении обмена разведывательными данными.

Рубио заявил, что президент США никогда не отдавал приказа о таких изменениях и был расстроен сообщениями, которые являются "неточными". Ссылаясь на сообщения о том, что некоторым российским ракетам удалось поразить Украину без предупреждений, которые они обычно получают благодаря американской разведке, он сказал, что это могло быть результатом технической проблемы, а не директивы США, пишет издание.

Государственный секретарь США также попытался преуменьшить обеспокоенность, высказанную некоторыми аналитиками, тем, что у США сейчас ограниченные запасы оружия из-за совокупного эффекта войны с Ираном и ранее отправки значительного количества оружия Украине, отмечает издание.

"Я думаю, что мы очень довольны нашими запасами различных боеприпасов, включая перехватчики", — сказал он, добавив, что производство было увеличено.

"Но нужно время, чтобы нарастить эти запасы", — подчеркнул Рубио.

Зеленский провёл "предметный" разговор с Рубио - говорили о противобаллистике, предупреждении и Starlink