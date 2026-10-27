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Премьер-министр Норвегии ответил на критику Дании по поводу разговора с путиным

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

Йонас Гар Стьоре опроверг утверждение, что разговор с путиным не был согласован с союзниками. Он заявил, что партнеры были заранее проинформированы.

Премьер-министр Норвегии ответил на критику Дании по поводу разговора с путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отреагировал на критику со стороны главы правительства Дании Метте Фредериксен из-за телефонного разговора с российским президентом владимиром путиным. Об этом сообщает NRK, пишет УНН.

Детали

Премьер Норвегии отметил, что за четыре года полномасштабного российского вторжения в Украину Европа так и не сформировала общего подхода к переговорам с россией. В то же время он признал, что вместе с финским президентом Александром Стуббом говорил с путиным не от имени всех европейцев, а от имени своих стран.

Так он ответил на замечание премьер-министра Дании, которая заявила, что разговор с путиным не был согласован с союзниками.

"Я с этим не согласен. За последние четыре года у ЕС так и не было общего послания или общего подхода…Мы не говорим ни от чьего имени, кроме своего собственного, но этот вопрос был достаточно тщательно обсуждён, и все наши союзники были заранее проинформированы", – заявил Стёре.

По словам Стёре, разговор с путиным продолжался 90 минут, хотя первоначально на него отводили всего 20 минут.

Напомним

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб 27 октября провели телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным — в продолжение переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 20 октября, а также "в консультации с Украиной".

путин в разговоре со Стуббом и Стёре о мире выступил с обвинениями и требованиями27.10.26, 13:47 • 2366 просмотров

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Йонас Гар Стере
Метте Фредериксен
Александр Стабб
Дания
Норвегия
Европа
Украина