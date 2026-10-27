путин в разговоре со Стуббом и Стёре о мире выступил с обвинениями и требованиями

глава кремля владимир путин обвиняет ЕС и НАТО в "конфронтационной политике" и заявил в контексте мирных переговоров, что интересы россии должны быть учтены "в полной" мере. Об этом сообщили в кремле по итогам переговоров путина с лидерами Финляндии и Норвегии 27 октября, пишет УНН.

Детали

В сообщении кремля о разговоре указано, что путин, говоря о вторжении рф в Украину, "напомнил о первопричинах". "Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов российской федерации", — говорится в отчете кремля. При этом в отчете кремля о сказанном путиным содержится обвинение в "конфронтационной политике стран ЕС и НАТО", которая, по его мнению, "ведет к затягиванию боевых действий".

"Собеседники приветствовали достигнутую договоренность о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трехсторонних переговоров между россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности россии и Украины после полного окончания боевых действий", — говорится в отчете кремля.

Отмечается, что "лидеры трех стран договорились и впредь поддерживать прямые контакты по телефону".

Напомним

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб 27 октября провели телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным — в продолжение переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 20 октября, а также "в консультации с Украиной".

Стубб и Стёре, как отметили в офисе финского президента, "инициировали разговор, чтобы обсудить агрессивную войну россии против Украины и дипломатические усилия по прекращению войны и содействию миру и стабильности в Европе".

"Целью разговора было непосредственно передать президенту путину сообщение о будущих переговорах, которые помогут прекратить войну. Разговор касался будущих встреч, которые состоятся в Абу-Даби", — отметили в офисе Стубба.

После этого Стубб сообщил о "хорошем телефонном разговоре" с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "усилий по поиску справедливого и длительного мира" в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали разговора с лидерами Финляндии и Норвегии. По словам Главы государства, они "четко сказали российскому руководству о том, что нужны реальные деэскалационные шаги в отношении нашей энергетики и инфраструктуры". Также обсудили подготовку трехсторонней встречи Украина–США–рф, запланированной на ноябрь на уровне команд, указал Зеленский.