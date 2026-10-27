путін у розмові зі Стуббом і Стьоре щодо миру виступив зі звинуваченнями і вимогами

глава кремля володимир путін звинувачує ЄС та НАТО у "конфронтаційній політиці" та заявив у контексті мирних переговорів, що інтереси росії мають бути враховані "повною" мірою. Про це повідомили у кремлі за підсумками переговорів путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії 27 жовтня, пише УНН.

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У повідомленні кремля щодо розмови вказано, що путін, говорячи про вторгнення рф до України, "нагадав про першопричини". "Наголошено, що досягнення справедливого довгострокового миру можливе лише за повного і безумовного врахування законних інтересів російської федерації", - сказано у звіті кремля. При цьому у звіті кремля про сказане путіним міститься звинувачення у "конфронтаційній політиці країн ЄС та НАТО", яка, на його думку, "веде до затягування бойових дій".

"Співрозмовники вітали досягнуту домовленість про поновлення у першій половині листопада в Абу-Дабі тристоронніх переговорів між росією, Україною та США, націлених, зокрема, на питання забезпечення безпеки росії та України після повного закінчення бойових дій", - ідеться у звіті кремля.

Зазначається, що "лідери трьох країн домовилися і надалі підтримувати прямі контакти по телефону".

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня провели телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним - у продовження перемовин в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським і посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 20 жовтня та "у консультації з Україною".

Стубб та Стьоре, як зазначили в офісі фінського президента, "ініціювали розмову, щоб обговорити агресивну війну росії проти України та дипломатичні зусилля щодо припинення війни та сприяння миру та стабільності в Європі".

"Метою розмови було безпосередньо передати президенту путіну повідомлення щодо майбутніх переговорів, які допоможуть припинити війну. Розмова стосувалася майбутніх зустрічей, які відбудуться в Абу-Дабі", зазначили в офісі Стубба.

Після цього Стубб повідомив про "хорошу телефонну розмову" із Президентом України Володимиром Зеленським у межах "зусиль щодо пошуку справедливого та тривалого миру" в Україні.

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідерами Фінляндії і Норвегії. Зі слів Глави держави, вони "чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури". Обговорили і підготовку тристоронньої зустрічі Україна-США-рф, запланованої на листопад на рівні команд, вказав Зеленський.