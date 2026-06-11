Норвегия является одним из самых сильных союзников Украины с начала вторжения рф - Рютте
Киев • УНН
Марк Рютте назвал Норвегию одним из самых сильных партнеров Украины с начала вторжения рф. Генсек НАТО поблагодарил страну за укрепление Альянса.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Норвегия остается одним из самых преданных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россии. Об этом он сказал во время совместного выступления с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает УНН.
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Рютте напомнил о недавнем визите в Киев вместе с послами стран НАТО и заседании Совета Украина - НАТО.
На прошлой неделе я находился в Киеве вместе с послами стран НАТО на историческом заседании Совета Украина - НАТО. Там союзники направили четкий сигнал поддержки Украине, пока продолжается бессмысленная российская агрессия. С начала полномасштабного вторжения Норвегия последовательно остается одним из самых сильных партнеров Украины
Генсек также отметил роль Норвегии в укреплении Альянса.
От Крайнего Севера до восточного фланга НАТО Норвегия делает Альянс сильнее. Спасибо за лидерство, поддержку Украины и непоколебимую преданность нашему трансатлантическому союзу
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