Норвегия поддержала призыв Украины к миру и переговорам

Украина демонстрирует готовность к дипломатическому урегулированию войны и продолжает выступать за достижение справедливого мира. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время совместного общения со СМИ вместе с лидерами стран Северной Европы и Балтии, передает УНН.

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По его словам, именно Украина сегодня больше всего заинтересована в завершении войны.

Я убежден, что никто не хочет мира больше, чем Украина и ее президент. Вы призывали к завершению войны, представили предложения и решения, которые могут способствовать переговорному процессу. Украина снова и снова доказывает, что готова к такому диалогу - сказал Стёре.

Он подчеркнул, что Норвегия поддерживает мирные инициативы Киева и готова способствовать достижению справедливого урегулирования.

Мы поддерживаем ваш призыв к миру и готовы приобщаться к усилиям, которые могут помочь достичь этой цели. Но в то же время мы должны оставаться решительными в поддержке Украины - подчеркнул премьер.

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