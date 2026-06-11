Рютте поблагодарил Норвегию за более чем 300 млн долларов на американское вооружение для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил вклад Норвегии в поддержку Украины и подчеркнул важность норвежского участия в инициативе по закупке американского вооружения для нужд Киева. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает УНН.

По словам Рютте, Норвегия стала одной из первых стран Альянса, присоединившихся к механизму Prioritize Ukraine Requirements List (PURIL), который позволяет оперативно поставлять Украине необходимое американское оборудование.

С начала полномасштабного вторжения россии Норвегия последовательно остается одним из самых сильных партнеров Украины. Она была среди первых союзников, присоединившихся к программе PURIL, помогая доставлять Украине срочно необходимое американское оборудование. Норвегия является одним из ведущих участников этой инициативы, в частности благодаря недавнему дополнительному взносу в размере более 300 миллионов долларов США – сказал Рютте.

Он также поблагодарил Осло за постоянную поддержку Украины и вклад в укрепление безопасности Альянса.

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