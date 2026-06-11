Рютте поблагодарил Норвегию за более чем 300 млн долларов на американское вооружение для Украины

$44.980.1451.890.00
ukenru
12:14 • 4550 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов
10:00 • 9534 просмотра
Европейцы стремятся к поддержке Трампа на саммите G7 для мирных переговоров с россией - Bloomberg
Эксклюзив
09:07 • 13067 просмотра
Как сохранить волосы здоровыми летом
10 июня, 15:56 • 24702 просмотра
В Украине ввели День Сил беспилотных систем, его будут отмечать 11 июня
Эксклюзив
10 июня, 15:17 • 46819 просмотра
Украина режет логистику россиян на юге - приближает ли это освобождение Херсонщины и Крыма
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 56297 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
10 июня, 14:03 • 33139 просмотра
Трудовые книжки продолжат оцифровывать после 10 июня, стаж не исчезнет - Минсоцполитики
10 июня, 13:33 • 29158 просмотра
В столице простились с погибшим в страшном ДТП 12-летним мальчикомPhoto
10 июня, 12:52 • 42105 просмотра
Ракета, поражающая российские заводы: что известно о FlamingoPhotoVideo
10 июня, 12:38 • 13414 просмотра
На билеты на поезда начинается пиковый период - путешественникам дали ряд советовPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3м/с
44%
748мм
Популярные новости
Инфантино защитил высокие цены на билеты ЧМ-2026 и ответил на критику болельщиков11 июня, 03:15 • 11370 просмотра
Что празднуют 11 июня в Украине и мире11 июня, 03:55 • 12071 просмотра
Иран пригрозил превратить Ближний Восток в «ад» в ответ на новые удары США11 июня, 04:22 • 8050 просмотра
Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом11 июня, 06:00 • 22105 просмотра
Парня задержали за убийство военного алкоголем с метадоном под видом "знакомой" по заказу рфPhoto09:50 • 4046 просмотра
публикации
В ГПСУ рассказали, где сейчас самые большие очереди на границе и сколько людей едут из Украины12:43 • 1936 просмотра
Искусственный интеллект в медицине: от онкологии до прогноза преждевременных родов12:14 • 4546 просмотра
Новолуние 15 июня 2026: когда наступит, что означает и как наблюдать за звездным небом11 июня, 06:00 • 22308 просмотра
Чемпионат мира-2026 по футболу - в четверг Мексика и ЮАР официально откроют турнирPhotoVideo10 июня, 14:46 • 37214 просмотра
Мания величия или попытка избежать наказания? Что не так с врачом Odrex, которого судят за медицинскую халатность
Эксклюзив
10 июня, 14:28 • 56293 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Фридрих Мерц
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Германия
Реклама
УНН Lite
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 57883 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 43984 просмотра
Netflix показал настоящего Скуби-Ду в новом тизере сериалаVideo9 июня, 10:13 • 49713 просмотра
Украинские полярники показали кадры сна тюленя Уэдделла в АнтарктидеVideo7 июня, 02:02 • 84762 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 154401 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Социальная сеть
Шахед-136
Хирургическая система Da Vinci

Рютте поблагодарил Норвегию за более чем 300 млн долларов на американское вооружение для Украины

Киев • УНН

 • 430 просмотра

Норвегия выделила более 300 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины. Марк Рютте подтвердил участие страны в инициативе PURIL.

Рютте поблагодарил Норвегию за более чем 300 млн долларов на американское вооружение для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил вклад Норвегии в поддержку Украины и подчеркнул важность норвежского участия в инициативе по закупке американского вооружения для нужд Киева. Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, передает УНН.

По словам Рютте, Норвегия стала одной из первых стран Альянса, присоединившихся к механизму Prioritize Ukraine Requirements List (PURIL), который позволяет оперативно поставлять Украине необходимое американское оборудование.

С начала полномасштабного вторжения россии Норвегия последовательно остается одним из самых сильных партнеров Украины. Она была среди первых союзников, присоединившихся к программе PURIL, помогая доставлять Украине срочно необходимое американское оборудование. Норвегия является одним из ведущих участников этой инициативы, в частности благодаря недавнему дополнительному взносу в размере более 300 миллионов долларов США 

– сказал Рютте.

Он также поблагодарил Осло за постоянную поддержку Украины и вклад в укрепление безопасности Альянса.

"Мы должны быть готовы воевать" - глава армии Германии предупредил о растущей угрозе со стороны рф11.06.26, 14:29 • 1484 просмотра

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Йонас Гар Стере
Марк Рютте
НАТО
Осло
Норвегия
Соединённые Штаты
Украина