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"Мы должны быть готовы воевать" - глава армии Германии предупредил о растущей угрозе со стороны рф

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

Генерал Кристиан Фройдинг призвал готовиться к войне с рф до 2029 года. Это разведывательная оценка, которую поддерживают все 32 страны-члена НАТО.

"Мы должны быть готовы воевать" - глава армии Германии предупредил о растущей угрозе со стороны рф

Германия должна подготовиться к возможному нападению россии до 2029 года или даже раньше. Об этом заявил изданию Politico глава немецкой армии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, пишет УНН.

Детали

"Мы должны быть готовы… Мы должны быть готовы воевать", — сказал начальник сухопутных войск Германии генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг на авиакосмической выставке ILA в Берлине.

По его словам, среди союзников существует широкий консенсус относительно того, что россия может атаковать территорию НАТО до конца десятилетия.

"2029 год — это не немецкий прогноз. Это разведывательная оценка, согласованная в НАТО", — отметил Фройдинг. "Все 32 партнера по НАТО согласны, что россия может обрести способность вторгнуться в страну-член Альянса в 2029 году".

Впрочем, он предостерег, что москва может действовать и раньше, несмотря на то, что война в Украине длится уже четвертый год, а Киев заявляет о более чем 1,3 миллиона потерь россии и значительных потерях техники.

Заявления Фройдинга прозвучали на фоне предупреждений европейских оборонных чиновников о том, что россия в течение ближайших лет может восстановить достаточный военный потенциал, чтобы представлять прямую конвенциональную угрозу территории НАТО, несмотря на потери в Украине. Для оборонных планировщиков 2029 год стал условной точкой, к которой Европа должна ликвидировать критические пробелы в готовности, производстве и военных мощностях.

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Слова генерала подчеркивают обеспокоенность тем, что москва может проверить единство Альянса, пока Европа еще только наращивает вооружение.

Эта насущность также влияет на дискуссии в Германии относительно закупок вооружений и возможностей оборонной промышленности. Фройдинг заявил, что Берлин уже сделал "много" для ускорения закупок, а промышленность увеличила производственные мощности.

В то же время он предостерег, что Германия не может полагаться только на долгосрочные программы вооружений, разработка и развертывание которых могут длиться годами.

"Скорость сейчас имеет решающее значение", — подчеркнул Фройдинг.

Что касается некоторых систем, которые еще находятся в разработке, по его словам, Германии нужны "промежуточные решения", чтобы перекрыть разрыв между имеющимися возможностями армии и необходимым уровнем боевой готовности.

"Мы как немецкая армия должны ежедневно улучшать нашу готовность к "бою уже сегодня"", — сказал он, имея в виду новый курс Бундесвера на формирование сил высокой готовности, призванных сдерживать потенциальную российскую агрессию.

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Ольга Розгон

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