Румыния попросила НАТО усилить защиту Черного моря после инцидентов с дронами
Киев • УНН
Бухарест призвал Альянс развернуть дополнительные радары и средства ПВО после взрывов в Галаце и Констанце. НАТО обещает адаптировать оборону восточного фланга.
Румыния обратилась к НАТО с призывом усилить оборонные возможности на восточном фланге после ряда инцидентов с беспилотниками, связанных с войной в Украине. Этот вопрос обсуждался на заседании Североатлантического совета, посвященном безопасности Черноморского региона, сообщает Digi24, пишет УНН.
Детали
Бухарест попросил Альянс укрепить системы наблюдения и противовоздушной обороны, в частности путем развертывания дополнительных радаров и средств перехвата дронов. Обращение прозвучало после двух резонансных инцидентов: в Галаце беспилотник врезался в жилой дом, а в Констанце морской дрон взорвался на территории порта.
НАТО обещает адаптировать оборону
После встречи Альянс заявил о готовности усиливать меры безопасности в ответ на новые вызовы, вызванные войной россии против Украины.
Обязательство НАТО защищать каждый сантиметр территории союзников требует от нас постоянной адаптации к меняющейся среде безопасности. Как прямое следствие продолжающейся войны россии против Украины, мы наблюдаем увеличение количества инцидентов с использованием беспилотников на восточном фланге Альянса
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В НАТО также подчеркнули, что Альянс "тесно сотрудничает со своими союзниками, чтобы обеспечить дальнейшее эффективное и результативное реагирование на этот вызов".
Растет обеспокоенность из-за близости войны
По данным Digi24, это одно из самых четких заявлений НАТО относительно угроз от беспилотников вблизи границ стран-членов Альянса. В последние годы Румыния неоднократно сообщала об обнаружении обломков дронов у границы с Украиной, однако инциденты в Галаце и Констанце усилили обеспокоенность по поводу безопасности гражданской и стратегической инфраструктуры.
В ходе заседания Североатлантического совета участники обсудили возможные шаги для укрепления мониторинга и обороны восточного фланга на фоне рисков, которые продолжает создавать война в Украине для соседних государств НАТО.
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