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"Инцидент еще раз показывает, что агрессия рф представляет угрозу для всего региона" - МИД Украины о взрыве морского дрона в Румынии

Киев • УНН

 • 192 просмотра

ВМС Украины предупредили Румынию о дроне, потерявшем управление из-за российского глушения. Координация государств является ключом к минимизации ее последствий для соседних стран, указали в МИД.

"Инцидент еще раз показывает, что агрессия рф представляет угрозу для всего региона" - МИД Украины о взрыве морского дрона в Румынии

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сделал заявление относительно взрыва дрона в Констанце в Румынии, отметив, что этот инцидент еще раз свидетельствует, что агрессия рф представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона, пишет УНН.

Детали

"Военно-морские силы Украины своевременно проинформировали румынскую сторону о морском дроне, который потерял управление из-за российского глушения. С тех пор профильные органы обоих государств находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и убедились в безопасности этого района. Такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению", - отметил Тихий.

Этот инцидент еще раз показывает, что продолжающаяся полномасштабная агрессия россии представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключом к минимизации ее последствий для соседних стран

- подчеркнул спикер МИД Украины.

Морской дрон ВМС из-за вражеского РЭБ оказался у берегов Румынии - ВМС ВСУ05.06.26, 14:48 • 1594 просмотра

Юлия Шрамко

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