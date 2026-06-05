"Инцидент еще раз показывает, что агрессия рф представляет угрозу для всего региона" - МИД Украины о взрыве морского дрона в Румынии

Спикер МИД Украины Георгий Тихий сделал заявление относительно взрыва дрона в Констанце в Румынии, отметив, что этот инцидент еще раз свидетельствует, что агрессия рф представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона, пишет УНН.

"Военно-морские силы Украины своевременно проинформировали румынскую сторону о морском дроне, который потерял управление из-за российского глушения. С тех пор профильные органы обоих государств находились в тесном контакте, взяли ситуацию под контроль и убедились в безопасности этого района. Такая эффективная координация позволила принять необходимые меры для предотвращения ущерба гражданскому населению", - отметил Тихий.

Этот инцидент еще раз показывает, что продолжающаяся полномасштабная агрессия россии представляет угрозу не только для Украины, но и для всего региона. Эффективная координация является ключом к минимизации ее последствий для соседних стран