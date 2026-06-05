Морской дрон ВМС из-за вражеского РЭБ оказался у берегов Румынии - ВМС ВСУ
Киев • УНН
Беспилотный катер ВМС ВСУ потерял управление из-за вражеского РЭБ и оказался в Румынии. Украина предупредила румынскую сторону для обеспечения безопасности гражданских.
Военно-морские силы ВСУ сообщили, что один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии, пишет УНН.
При выполнении задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС ВС Украины под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии
ВМС ВС Украины сообщили, что ими "была предоставлена необходимая информация военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения".
Напомним
Ранее в Румынии сообщили, что в порту Констанца взорвался морской дрон. Минобороны Румынии указывало, что это беспилотник "типа, использовавшегося в войне в Украине".
В ЕС назвали взрыв дрона в порту в Румынии следствием агрессии россии против Украины05.06.26, 14:00 • 2410 просмотров