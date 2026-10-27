путин не отказывается от планов захватить весь Донбасс и не хочет компромиссов - Reuters
Киев • УНН
российский диктатор заявил лидерам Финляндии и Норвегии, что не согласится на "компромиссы вопреки интересам рф".
российский диктатор владимир путин не собирается отказываться от планов захватить всю Донецкую и Луганскую области. Он не хочет идти на компромиссы, которые не соответствуют его интересам. Об этом он заявил президенту Финляндии Александеру Стуббу и премьер-министру Норвегии Йонасу Гар Стёре, сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
В кремле заявили: достижение справедливого и долгосрочного мира возможно лишь "при условии полного и безоговорочного учета законных интересов российской федерации".
В ответ лидеры Финляндии и Норвегии подчеркнули, что нужен именно "справедливый" мир. При этом глава правительства Дании Метте Фредериксен раскритиковала решение Финляндии и Норвегии говорить с путиным. По ее словам, она не видит признаков того, что россия хочет мира.
Дополнительно
глава кремля владимир путин обвинил ЕС и НАТО в "конфронтационной политике" и заявил в контексте мирных переговоров, что интересы россии должны быть учтены "в полной" мере.
Напомним
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре и президент Финляндии Александр Стубб 27 октября провели телефонный разговор с главой кремля владимиром путиным — в продолжение переговоров в Осло с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посланниками США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером 20 октября и "в консультации с Украиной".
После этого Стубб сообщил о "хорошем телефонном разговоре" с Президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках "усилий по поиску справедливого и длительного мира" в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали разговора с лидерами Финляндии и Норвегии. По словам Главы государства, они "четко сказали российскому руководителю о том, что нужны реальные деэскалационные шаги в отношении нашей энергетики и инфраструктуры".