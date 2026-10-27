путін не відмовляється від планів захопити весь Донбас і не хоче компромісів - Reuters
Київ • УНН
російский диктатор заявив лідерам Фінляндії та Норвегії, що не погодиться на "компроміси всупереч інтересам рф".
російський диктатор володимир путін не збирається відмовлятися від планів захопити всю Донецьку і Луганську області. Він не хоче йти на компроміси, які не співпадають з його інтересами. Про це він заявив президенту Фінляндії Александеру Стуббу та прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стьоре, повідомляє Reuters, передає УНН.
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У кремлі заявили: досягнення справедливого і довгострокового миру можливе лише "за умови повного і беззастережного врахування законних інтересів російської федерації".
У відповідь лідери Фінляндії і Норвегії наголосили, що потрібен саме "справедливий" мир. При цьому очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен розкритикувала рішення Фінляндії та Норвегії говорити з путіним. За її словами, вона не бачить ознак того, що росія хоче миру.
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глава кремля володимир путін звинуватив ЄС та НАТО у "конфронтаційній політиці" та заявив у контексті мирних переговорів, що інтереси росії мають бути враховані "повною" мірою.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня провели телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним - у продовження перемовин в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським і посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 20 жовтня та "у консультації з Україною".
Після цього Стубб повідомив про "хорошу телефонну розмову" із Президентом України Володимиром Зеленським у межах "зусиль щодо пошуку справедливого та тривалого миру" в Україні.
Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідерами Фінляндії і Норвегії. Зі слів Глави держави, вони "чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури".