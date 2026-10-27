путін не відмовляється від планів захопити весь Донбас і не хоче компромісів - Reuters

$45.540.3450.950.38
ukenru
Ексклюзив
14:53 • 7896 перегляди
Чи є межа затягуванню: справу про медичну недбалість лікарів Odrex можуть закрити через сплив строків давності
Ексклюзив
14:00 • 10309 перегляди
Працевлаштування ветеранів може допомогти подолати кадровий дефіцит в Україні - нардеп Остапенко
Ексклюзив
12:37 • 14583 перегляди
Коли відновлять рух на Південному мосту: ситуація на місці прильоту, фоторепортажPhoto
11:55 • 15683 перегляди
Арахамія назвав терміни режиму тиші в окупованих Олешках
10:53 • 17913 перегляди
Зеленський розкрив деталі брифу лідерів Фінляндії та Норвегії про переговори з путіним
10:46 • 16622 перегляди
Рада схвалила бюджетні висновки до Бюджету-2027 - що це означає і коли фінальне голосування
Ексклюзив
10:05 • 29445 перегляди
Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"
09:50 • 14536 перегляди
Рада розпочала розгляд Бюджету-2027 із рекордними 5236 правками
27 жовтня, 07:27 • 26483 перегляди
Київ став основним напрямком нічного удару рф, частину балістики знешкодили - деталі від ПС ЗСУ
27 жовтня, 07:19 • 23781 перегляди
В ООН визнали атаки рф на енергетику України воєнними злочинами і злочинами проти людяності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3м/с
60%
757мм
Популярнi новини
Jay-Z уперше виступить на шоу в перерві СупербоулуVideo27 жовтня, 06:14 • 36148 перегляди
Гурт Раяна Гослінга випустив першу пісню за 17 роківVideo27 жовтня, 08:05 • 24436 перегляди
"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантомPhoto27 жовтня, 08:45 • 21534 перегляди
Лідери Фінляндії і Норвегії переговорили з путіним про перемовини і зідзвонилися із Зеленським10:06 • 13697 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг12:22 • 14602 перегляди
Публікації
Чи є межа затягуванню: справу про медичну недбалість лікарів Odrex можуть закрити через сплив строків давності
Ексклюзив
14:53 • 7904 перегляди
У окопах, на службі та в укриттях: як в Україні пройшов Радіодиктант національної єдностіPhotoVideo13:26 • 9840 перегляди
Узагальнююча податкова консультація від Мінфіну допоможе вирішити проблему кримінального переслідування авіакомпаній за лізинг12:22 • 14712 перегляди
Fire Point спростувала фейк про зупинку виробництва крилатої ракети FP-5 "Фламінго"
Ексклюзив
10:05 • 29447 перегляди
Автогаз стрімко дорожчає, дизель перетнув позначку в 100 грн: що відбувається з цінами на пальне26 жовтня, 17:06 • 63646 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Александр Стубб
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Віталій Кличко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Південний міст (Київ)
Фінляндія
Реклама
УНН Lite
Apple представила iMac на M6 із значним стрибком у продуктивності ШІPhoto15:07 • 1206 перегляди
Нідерланди знову бойкотують Євробачення через участь Ізраїлю12:55 • 7196 перегляди
"Вилітаю до вас": Даша Астаф'єва заінтригувала фото перед радіодиктантомPhoto27 жовтня, 08:45 • 21636 перегляди
Гурт Раяна Гослінга випустив першу пісню за 17 роківVideo27 жовтня, 08:05 • 24541 перегляди
Jay-Z уперше виступить на шоу в перерві СупербоулуVideo27 жовтня, 06:14 • 36249 перегляди
Актуальне
Іскандер (ОТРК)
Фільм
Техніка
The Guardian
Дипломатка

путін не відмовляється від планів захопити весь Донбас і не хоче компромісів - Reuters

Київ • УНН

 • 334 перегляди

російский диктатор заявив лідерам Фінляндії та Норвегії, що не погодиться на "компроміси всупереч інтересам рф".

путін не відмовляється від планів захопити весь Донбас і не хоче компромісів - Reuters

російський диктатор володимир путін не збирається відмовлятися від планів захопити всю Донецьку і Луганську області. Він не хоче йти на компроміси, які не співпадають з його інтересами. Про це він заявив президенту Фінляндії Александеру Стуббу та прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гар Стьоре, повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

У кремлі заявили: досягнення справедливого і довгострокового миру можливе лише "за умови повного і беззастережного врахування законних інтересів російської федерації".

У відповідь лідери Фінляндії і Норвегії наголосили, що потрібен саме "справедливий" мир. При цьому очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен розкритикувала рішення Фінляндії та Норвегії говорити з путіним. За її словами, вона не бачить ознак того, що росія хоче миру.

Додатково

глава кремля володимир путін звинуватив ЄС та НАТО у "конфронтаційній політиці" та заявив у контексті мирних переговорів, що інтереси росії мають бути враховані "повною" мірою.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре та президент Фінляндії Александр Стубб 27 жовтня провели телефонну розмову з главою кремля володимиром путіним - у продовження перемовин в Осло з Президентом України Володимиром Зеленським і посланцями США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером 20 жовтня та "у консультації з Україною".

Після цього Стубб повідомив про "хорошу телефонну розмову" із Президентом України Володимиром Зеленським у межах "зусиль щодо пошуку справедливого та тривалого миру" в Україні.  

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі розмови з лідерами Фінляндії і Норвегії. Зі слів Глави держави, вони "чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури". 

Євген Устименко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Донецька область
Йонас Гахр Сторе
Луганська область
Метте Фредеріксен
Александр Стубб
Reuters
НАТО
Осло
Європейський Союз
Фінляндія
Данія
Норвегія
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки