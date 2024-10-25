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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Более 200 специалистов заявили в открытом письме, что Трамп имеет "злокачественный нарциссизм"

Более 200 специалистов заявили в открытом письме, что Трамп имеет "злокачественный нарциссизм"

Киев  •  УНН

15:16 • 5502 просмотра

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Антитрамповская группа организовала открытое письмо, подписанное 200+ специалистами по психическому здоровью, об опасности Трампа как лидера. Эксперты утверждают, что он имеет симптомы тяжелого расстройства личности.

Антитрамповская политическая группа организовала письмо, подписанное более чем 200 специалистами в области психического здоровья, в котором предупреждалось, что Дональд Трамп опасен из-за "его симптомов тяжелого расстройства личности, которое не поддается лечению, - злокачественного нарциссизма", что делает его "крайне непригодным для лидерства", сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Менее чем за две недели до президентских выборов группа купила полностраничную рекламу, стилизованную под открытое письмо в New York Times в четверг, в которой утверждалось, что кандидат от республиканцев на пост президента является "экзистенциальной угрозой демократии" в США.

Реклама была профинансирована Anti-Psychopath Pac - политическим комитетом действий, который выпустил агрессивную рекламу, ставящую под сомнение психическую пригодность Трампа для должности.

"Используя DSM V", или пятое издание Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, основной текст, помогающий специалистам в области психического здоровья определять и лечить психические расстройства, "легко увидеть, что Трамп соответствует поведенческим критериям антисоциального расстройства личности", говорится в открытом письме.

"Даже неклиницист может увидеть, что Трамп на протяжении всей жизни демонстрирует "несоблюдение социальных норм и законов", "неоднократную ложь", "безрассудное пренебрежение безопасностью других", "раздражительность", "импульсивность", "безответственность" и "отсутствие угрызений совести", - сказано в письме.

При этом издание отмечает, что Американская психиатрическая ассоциация считает неэтичным диагностировать лиц, которых психиатр не оценил лично, запрет, известный как правило Голдуотера.

Anti-Psychopath Pac возглавляет Джордж Конвей, адвокат и активист, наиболее известный тем, что возглавлял Lincoln Project, республиканскую группу, которая была колючей проблемой для Трампа во время его президентства, но позже распалась на фоне обвинений в сексуальных домогательствах против одного из ее соучредителей. Конвей разведен с Келлианн Конвей, старшим советником Трампа с 2016 по 2020 год.

В письме от четверга прямо говорится о правиле Голдуотера, в котором сказано, что с момента его принятия в 1973 году "в этой области модернизировалась диагностическая система DSM, которая опирается исключительно на "наблюдаемые поведенческие критерии". В течение многих лет мы все наблюдали тысячи часов поведения Трампа, подкрепленные наблюдениями десятков людей, которые общались с ним лично".

Профессионалы утверждали, что расстройство, которое они видят у Трампа, "делает его лживым, деструктивным, обманчивым и опасным".

В письме также утверждалось, что Трамп проявляет признаки снижения когнитивных способностей, и говорилось, что он должен пройти "полное неврологическое обследование". Под письмом подписались разные люди: от преподавателя Корнеллского университета до таких профессионалов, как психотерапевт из Мэриленда, медсестра-практик, сексолог и социальный работник.

Обменялись оскорблениями: Трамп отреагировал на заявление Харрис, которая назвала его "фашистом"24 октября 2024, 08:39 • 14572 просмотра

Дополнение

После того как Джо Байден покинул гонку из-за опасений по поводу его возраста и умственной пригодности к должности, некоторые из этих пристальных взглядов стали преследовать Трампа, который в случае избрания станет старейшим президентом США в истории и к концу своего второго срока достигнет 82 лет, отмечает издание.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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