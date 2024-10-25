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Понад 200 фахівців заявили у відкритому листі, що Трамп має "злоякісний нарцисизм"

Київ • УНН

 • 14537 перегляди

Антитрампівська група організувала відкритий лист, підписаний 200+ фахівцями з психічного здоров'я, про небезпечність Трампа як лідера. Експерти стверджують, що він має симптоми тяжкого розладу особистості.

Понад 200 фахівців заявили у відкритому листі, що Трамп має "злоякісний нарцисизм"

Антитрампівська політична група організувала лист, підписаний більш ніж 200 фахівцями в галузі психічного здоров'я, e якому попереджалося, що Дональд Трамп небезпечний через "його симптоми тяжкого розладу особистості, який не піддається лікуванню, - злоякісного нарцисизму", що робить його "вкрай непридатним для лідерства", повідомляє The Guardian, пише УНН.

Деталі

Менш ніж за два тижні до президентських виборів група купила повносторінкову рекламу, стилізовану під відкритий лист у New York Times у четвер, у якій стверджувалося, що кандидат від республіканців на посаду президента є "екзистенційною загрозою демократії" в США.

Реклама була профінансована Anti-Psychopath Pac - політичним комітетом дій, який випустив агресивну рекламу, що ставить під сумнів психічну придатність Трампа для посади.

"Використовуючи DSM V", або п'яте видання Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів, основний текст, що допомагає фахівцям у галузі психічного здоров'я визначати та лікувати психічні розлади, "легко побачити, що Трамп відповідає поведінковим критеріям антисоціального розладу особистості", ідеться у відкритому листі.

"Навіть неклініцист може побачити, що Трамп протягом усього життя демонструє "недотримання соціальних норм і законів", "неодноразову брехню", "безрозсудне нехтування безпекою інших", "дратівливість", "імпульсивність", "безвідповідальність" і "відсутність докорів сумління", - сказано в листі.

При цьому видання зауважує, що Американська психіатрична асоціація вважає неетичним діагностувати осіб, яких психіатр не оцінив особисто, заборона, відома як правило Голдвотера.

Anti-Psychopath Pac очолює Джордж Конвей, адвокат і активіст, найбільш відомий тим, що очолював Lincoln Project, республіканську групу, яка була колючою проблемою для Трампа під час його президентства, але пізніше розпалася на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях проти одного з її співзасновників. Конвей розлучений з Келліанн Конвей, старшим радником Трампа з 2016 по 2020 рік.

У листі від четверга прямо йдеться про правило Голдвотера, у якому сказано, що з моменту його ухвалення в 1973 році "в цій галузі модернізувалася діагностична система DSM, яка спирається виключно на "поведінкові критерії, що спостерігаються". Протягом багатьох років ми всі спостерігали тисячі годин поведінки Трампа, підкріплені спостереженнями десятків людей, які спілкувалися з ним особисто".

Професіонали стверджували, що розлад, який вони бачать у Трампа, "робить його брехливим, деструктивним, оманливим і небезпечним".

У листі також стверджувалося, що Трамп виявляє ознаки зниження когнітивних здібностей, і йшлося про те, що він повинен пройти "повне неврологічне обстеження". Під листом підписалися різні люди: від викладача Корнеллського університету до таких професіоналів, як психотерапевт з Меріленда, медсестра-практик, сексолог і соціальний працівник.

Обмінялись образами: Трамп відреагував на заяву Гарріс, яка назвала його "фашистом"24.10.24, 11:39 • 16027 переглядiв

Доповнення

Після того як Джо Байден залишив перегони через побоювання з приводу його віку та розумової придатності до посади, деякі з цих пильних поглядів стали переслідувати Трампа, який у разі обрання стане найстаршим президентом США в історії і до кінця свого другого терміну досягне 82 років, зазначає видання.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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