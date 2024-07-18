Бизнес-магнат Майкл Клайн, который в 2000 году основал известное приложение для покупки билетов в кино Fandango, разбился, упав с 20 этажа отеля в центре Манхэттена. Об этом УНН пишет со ссылкой на Dailymail.

Детали

64-летний Майкл Клайн разбился насмерть, пригнувшись, по предварительным данным, из окна номера на 20 этаже роскошного отеля «Кимберли» на Манхэттене. По данным СМИ, перед смертью он оставил записку, но ее содержание пока не опубликовано.

Майкл Клайн - соучредитель фирмы по продаже билетов в кино Fandango. Отмечается, что его бизнес по продаже билетов в кино испытал трудности во время пандемии, когда кинотеатры закрылись или были вынуждены соблюдать ограничения по количеству зрителей в течение почти двух лет. Фирма пыталась переориентироваться на стриминг, но в 2023 году сообщила о потере прибыли.

Клайн также был исполнительным председателем Juxtapose - еще одной фирмы, которая специализируется на финансировании стартапов.

Также он владел несколькими многомиллионными домами в Хэмптоне на нью-йоркском Лонг-Айленде, Гринвиче (штат Коннектикут) и Палм-Бич (штат Флорида), которые стоили ему несколько миллионов долларов.

Среди них - особняк на берегу озера стоимостью 20,75 миллиона долларов, который он приобрел во время пандемии в декабре 2020 года, сообщает Palm Beach Daily News.

Майкл Клайн окончил Корнельский университет и получил степень МВА в Гарвардском университете. На протяжении почти 30 лет был женат, с женой Памелой они имели шестерых детей.

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