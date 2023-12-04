Впервые после пандемии растет спрос на круизные путешествия, следующий год может стать рекордным для мировых операторов

Опираясь на имеющиеся данные бронирования американские круизные операторы и туристические агенты прогнозируют рост спроса на круизные путешествия в следующем году. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Путешественники активно бронируют круизы на 2024 год, поскольку они все еще дешевле, чем наземные альтернативы. Поскольку уровень заполняемости приближается к допандемическому, операторы планируют повысить цены в ближайшие месяцы, особенно в верхнем сегменте рынка.

Исключение из общей картины - только круизы в регион Ближнего Востока, где высокие риски из-за войны Израиля и ХАМАСа.

По данным Международной ассоциации круизных компаний (CLIA), в 2024 году около 35,7 миллиона пассажиров совершат круизы. Для сравнения, в 2023 году таких было 31,5 миллиона. И это на 6% больше, чем количество пассажиров, которые отправились в плавание в 2019 году.

Количество бронирований ограничивает лишь достаточная пропускная способность компаний. Генеральный директор Carnival (CCL.N) Джош Вайнштейн в сентябре заявил, что объемы бронирования на 2024 год снизятся, поскольку у компании может закончиться инвентарь для продажи, несмотря на увеличение мощностей с 2023 года.

Меньшие операторы говорят, что объемы переполнены. Частная круизная компания SeaDream Yacht Club, базирующаяся в Осло, заявила, что бронирования на 2024 и 2025 годы настолько высоки, что они уже открыли бронирование на осень 2026 года.

Онлайн-туристические компании также обращают внимание на круизный бум. Крупнейший бренд Booking Holdings (BKNG.O) Booking.com запустил круизную вертикаль в ноябре, чтобы удовлетворить растущий спрос на круизы.

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