Венесуела прийняла перше за 15 років європейське круїзне судно

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Судно Amadea під прапором Багамських островів пришвартувалося біля Карибського острова Маргарита з майже 500 пасажирами, переважно з Іспанії, Франції, Німеччини, Італії та Швейцарії, на борту.

«Протягом багатьох років Венесуела була поза увагою круїзних лайнерів», — сказав міністр туризму Алі Падрон, вітаючи історичну подію.

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Валютний контроль, брак продуктів та ненадійні основні послуги, такі як вода та електрика, тривалий час стримували іноземців.

Після багатьох років гіперінфляції та вільного падіння валюти, які привели венесуельців до злиднів і змусили мільйони людей тікати з країни, зруйнована економіка та туристичний сектор останнім часом демонструють ознаки відновлення.

Фактична доларизація економіки та ослаблення контролю за цінами сприяли зростанню імпорту, що призвело до збільшення асортименту пропонованих товарів та відкриття нових магазинів.