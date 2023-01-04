Венесуэла приняла первое за 15 лет европейское круизное судно
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Венесуэла приняла свой первый европейский круизный лайнер за 15 лет после того, как туристы долгое время избегали страну из-за высокого уровня опасности и экономических потрясений, пишет AFP, передает УНН.
Детали
Судно Amadea под флагом Багамских островов пришвартовалось у Карибского острова Маргарита с почти 500 пассажирами, преимущественно из Испании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии, на борту.
«В течение многих лет Венесуэла была вне поля зрения круизных лайнеров», — сказал министр туризма Али Падрон, приветствуя историческое событие.
Дополнение
Валютный контроль, нехватка продуктов и ненадежные основные услуги, такие как вода и электричество, долгое время сдерживали иностранцев.
После многих лет гиперинфляции и свободного падения валюты, которые привели венесуэльцев к нищете и заставили миллионы людей бежать из страны, разрушенная экономика и туристический сектор в последнее время демонстрируют признаки восстановления.
Фактическая долларизация экономики и ослабление контроля над ценами способствовали росту импорта, что привело к увеличению ассортимента предлагаемых товаров и открытию новых магазинов.