Венесуэла приняла первое за 15 лет европейское круизное судно

Детали

Судно Amadea под флагом Багамских островов пришвартовалось у Карибского острова Маргарита с почти 500 пассажирами, преимущественно из Испании, Франции, Германии, Италии и Швейцарии, на борту.

«В течение многих лет Венесуэла была вне поля зрения круизных лайнеров», — сказал министр туризма Али Падрон, приветствуя историческое событие.

Дополнение

Валютный контроль, нехватка продуктов и ненадежные основные услуги, такие как вода и электричество, долгое время сдерживали иностранцев.

После многих лет гиперинфляции и свободного падения валюты, которые привели венесуэльцев к нищете и заставили миллионы людей бежать из страны, разрушенная экономика и туристический сектор в последнее время демонстрируют признаки восстановления.

Фактическая долларизация экономики и ослабление контроля над ценами способствовали росту импорта, что привело к увеличению ассортимента предлагаемых товаров и открытию новых магазинов.