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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рост ВВП Китая в 2024 году достиг целевого показателя в 5%

Рост ВВП Китая в 2024 году достиг целевого показателя в 5%

Киев  •  УНН

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Экономика Китая показала рост на 5% в 2024 году благодаря увеличению производства и экспорта. Однако страна сталкивается с проблемами слабого потребительского спроса и риском дефляции.

Экономика Китая выросла на 5% в 2024 году на фоне роста производства, как показали официальные данные, тогда как компании наращивали экспорт в ожидании более высоких пошлин США, а Пекин активизировал усилия по стимулированию, сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Экономика страны "заметно восстановилась" в четвертом квартале 2024 года, заявило Национальное бюро статистики, увеличившись на 5,4% в годовом исчислении и восстановившись после более медленного роста в третьем квартале.

"Благодаря пакету дополнительных мер [стимулирования] уверенность была эффективно укреплена, и экономика заметно восстановилась", - заявило НБС в своем выпуске данных по ВВП за 2024 год в пятницу.

Годовой показатель, который немного превысил прогнозы экономистов в 4,9%, отстал от прошлогоднего роста в 5,2% и стал самым низким с 1990 года, за исключением лет, на которые повлияла пандемия коронавируса.

Данные поступили в то время, когда Пекин пытается возродить сильный рост в двухскоростной экономике, в которой сильный экспорт и производство компенсируют слабые настроения домохозяйств, пишет издание.

В сентябре центральный банк объявил о смягчении денежно-кредитной политики и поддержке фондового рынка. Пекин также запустил программу рефинансирования задолженности местных органов власти и ускорения стимулирующих расходов, нацеленных на инфраструктуру и другие сферы.

Но экономисты опасаются, что Китай рискует укоренившейся дефляцией. Цены производителей находятся на отрицательной территории уже более двух лет, а потребительские цены сумели вырасти лишь на 0,1% в декабре.

Директор НБС Кан И заявил на пресс-конференции, что 2024 год можно "охарактеризовать как крайне неспокойный, отмеченный усилением геополитических конфликтов и эскалацией торгового протекционизма".

Аналитики ожидают, что Пекин установит свой официальный целевой показатель роста на 2025 год на уровне около 5 процентов третий год подряд, когда его парламент соберется в марте, хотя ожидается, что торговля будет иметь трудности из-за угроз нового президента США Дональда Трампа о повышении пошлин.

"Негативное влияние внешней среды углубляется. Внутри страны сохраняется недостаточный спрос", - сказал Кан, добавив, что "рост занятости и доходов" находится под давлением.

Розничные продажи выросли на 3,5 процента в прошлом году, на фоне того, как потребительская уверенность оставалась слабой на фоне продолжавшегося спада на рынке жилья, тогда как промышленное производство выросло на 5,8 процента благодаря сильному росту производства.

Цены на жилую недвижимость снизились в крупнейших городах Китая, но цены на новое жилье выросли в Шанхае.

Еще одним признаком долгосрочных структурных проблем страны является то, что население Китая сократилось почти на 1,4 млн в 2024 году, третий год подряд, на фоне того, как небольшой рост рождаемости по сравнению с предыдущим годом на уровне 9,54 млн был перекрыт 10,93 млн смертей.

Хотя экономический рост Китая превзошел ожидания, главная цифра "скрывает некоторые скрытые уязвимости", сказал Фредерик Нойман, главный экономист HSBC по Азии.

По данным таможни на прошлой неделе, положительное сальдо торговли Китая с остальным миром достигло рекордного значения в почти 1 трлн долларов в 2024 году благодаря сильному росту экспорта, на фоне того, как китайские производители наращивали производство, чтобы компенсировать вялый внутренний спрос. Рост импорта остался скромнее.

"Текущая ахиллесова пята китайской экономики - это действительно нерешительный потребитель, - указал Нойман. - Все это указывает на необходимость дополнительных стимулов, особенно на необходимость поддержания потребительской покупательной способности".

В пресс-релизе также подчеркиваются сомнения относительно официальных данных Китая, которые, как все больше обеспокоены некоторые аналитики, не отражают скрытой слабости экономики.

"Якобы достижение правительством Китая своего целевого показателя роста является пирровой победой, которая еще больше подрывает доверие к официальным данным и, в лучшем случае, отражает экономику, которая все еще страдает от хрупкости и потери доверия к политике правительства", - сказал Эсвар Прасад, профессор Корнелльского университета и старший научный сотрудник Института Брукингса.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что более высокий, чем ожидалось, рост в четвертом квартале "может быть недолгим" и может ослабнуть со второго квартала.

Китай установил рекордный торговый профицит перед инаугурацией Трампа13.01.25, 10:07 • 22605 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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