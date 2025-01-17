Зростання ВВП Китаю у 2024 році досягло цільового показника в 5%

Економіка Китаю зросла на 5% у 2024 році на тлі зростання виробництва, як показали офіційні дані, тоді як компанії нарощували експорт в очікуванні вищих мит США, а Пекін активізував зусилля зі стимулювання, повідомляє Financial Times, пише УНН.

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Економіка країни "помітно відновилася" у четвертому кварталі 2024 року, заявило Національне бюро статистики, збільшившись на 5,4% у річному обчисленні та відновившись після повільнішого зростання у третьому кварталі.

"Завдяки пакету додаткових заходів [стимулювання] впевненість була ефективно зміцнена, і економіка помітно відновилася", - заявило НБС у своєму випуску даних щодо ВВП за 2024 рік у п'ятницю.

Річний показник, який трохи перевищив прогнози економістів у 4,9%, відстав від торішнього зростання у 5,2% і став найнижчим з 1990 року, за винятком років, на які вплинула пандемія коронавірусу.

Дані надійшли у той час, коли Пекін намагається відродити сильне зростання у двошвидкісній економіці, у якій сильний експорт та виробництво компенсують слабкі настрої домогосподарств, пише видання.

У вересні центральний банк оголосив про пом'якшення грошово-кредитної політики та підтримку фондового ринку. Пекін також запустив програму рефінансування заборгованості місцевих органів влади та прискорення стимулюючих витрат, націлених на інфраструктуру та інші сфери.

Але економісти побоюються, що Китай ризикує дефляцією, що вкорінилася. Ціни виробників перебувають на негативній території вже понад два роки, а споживчі ціни зуміли зрости лише на 0,1% у грудні.

Директор НБС Кан Ї заявив на пресконференції, що 2024 рік можна "охарактеризувати як украй неспокійний, відзначений посиленням геополітичних конфліктів та ескалацією торговельного протекціонізму".

Аналітики очікують, що Пекін встановить свій офіційний цільовий показник зростання на 2025 рік на рівні близько 5 відсотків третій рік поспіль, коли його парламент збереться в березні, хоча очікується, що торгівля матиме труднощі через погрози нового президента США Дональда Трампа про підвищення мит.

"Негативний вплив зовнішнього середовища поглиблюється. Усередині країни зберігається недостатній попит", - сказав Кан, додавши, що "зростання зайнятості та доходів" перебуває під тиском.

Роздрібні продажі зросли на 3,5 відсотка минулого року, на тлі того, як споживча впевненість залишалася слабкою на тлі спаду на ринку житла, що тривав, тоді як промислове виробництво зросло на 5,8 відсотка завдяки сильному зростанню виробництва.

Ціни на житлову нерухомість знизилися у найбільших містах Китаю, але ціни на нове житло зросли у Шанхаї.

Ще однією ознакою довгострокових структурних проблем країни є те, що населення Китаю скоротилося майже на 1,4 млн у 2024 році, третій рік поспіль, на тлі того, як невелике зростання народжуваності порівняно з попереднім роком на рівні 9,54 млн було перекрито 10,93 млн смертей.

Хоча економічне зростання Китаю перевершило очікування, головна цифра "приховує деякі приховані вразливості", сказав Фредерік Нойман, головний економіст HSBC по Азії.

За даними митниці минулого тижня, позитивне сальдо торгівлі Китаю з рештою світу досягло рекордного значення у майже 1 трлн доларів у 2024 році завдяки сильному зростанню експорту, на тлі того, як китайські виробники нарощували виробництво, щоб компенсувати млявий внутрішній попит. Зростання імпорту залишилося скромнішим.

"Поточна ахіллесова п'ята китайської економіки - це дійсно нерішучий споживач, - вказав Нойман. - Усе це вказує на необхідність додаткових стимулів, особливо на необхідність підтримки споживчої купівельної спроможності".

У пресрелізі також підкреслюються сумніви щодо офіційних даних Китаю, які, як дедалі більше переймаються деякі аналітики, не відображають прихованої слабкості економіки.

"Уявне досягнення урядом Китаю свого цільового показника зростання є Пірровою перемогою, яка ще більше підриває довіру до офіційних даних і, в кращому випадку, відображає економіку, яка все ще страждає від крихкості та втрати довіри до політики уряду", - сказав Есвар Прасад, професор Корнелльського університету та старший науковий співробітник Інституту Брукінгса.

Аналітики Morgan Stanley заявили, що більш високе, ніж очікувалося, зростання в четвертому кварталі "може бути недовгим" і може ослабнути з другого кварталу.

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