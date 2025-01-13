Китай встановив рекордний торговий профіцит перед інавгурацією Трампа

Експорт Китаю зріс на 10,7% у річному обчисленні, імпорт - зріс на 1,1 відсотка - відповідні дані підтверджують позитивне сальдо торгового балансу, що досягає рекорду. Передумовою для цього могла стати зміна уряду в США у січні.

Передає УНН із посиланням на MilanoFinanza.

Китайський експорт та імпорт перевершили очікування в грудні 2024 року, а профіцит торгового балансу великої азіатської економіки зріс більше, ніж очікувалося.

Китайський експорт зріс на 10,7% в річному обчисленні в грудні 2024 року, перевищивши прогнози на 7,3% і прискорившись з +6,7% в листопаді.

Експорт склав близько 3,58 трильйона доларів США (5,9% вище за показник 2023 року). Імпорт зріс лише на 1,1%, або до 2,59 трильйона доларів США. Це призвело до того, що позитивне сальдо торгового балансу досягло рекордно високого рівня - трохи менше одного трильйона доларів США.

Імпорт зріс на 1,1%, за даними митної служби КНР, перевершивши прогнози про падіння на 1,5% і відзначивши перше зростання за три місяці.

Передумовою для цього могла стати зміна уряду в США наступного тижня, перед якою китайські компанії хотіли позбутися своїх товарів. Це пов'язано з тим, що новообраний президент США Дональд Трамп оголосив про подальші тарифи на китайську продукцію, що може зменшити можливості її збуту в США і ще більше погіршити торговельні відносини між двома найбільшими економіками світу.

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