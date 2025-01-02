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Китайський авторинок: рекордні продажі 2024 та тривожні прогнози на 2025

Київ • УНН

 • 25622 перегляди

Китайські автовиробники досягли рекордних показників продажів у 2024 році, але очікують складний 2025 рік. Зростання ринку сповільниться до 2% через торговельну напруженість та жорстку конкуренцію.

На найбільшому автомобільному ринку світу зростає торгівельна напруженість: незважаючи на кращий, ніж очікувалося, результат у 2024 році, початок 2025 року віщує падіння продажів.

Експорт стикається з більшим тиском через геополітичні проблеми,  китайські автовиробники відчують більший тиск. Автовиробники відомих старих брендів скоротять поставки. 

Передає УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

Автовиробники КНР стикаються з уповільненням експорту і невизначеними перспективами на внутрішньому ринку. 

Китайські виробники електромобілів пережили бум продажів наприкінці 2024 року, який має змінитися ще одним важким роком. 

BYD у 2024 році відвантажив рекордні 4,27 мільйона електромобілів та гібридів, що підзаряджаються.

Li Auto Inc. поставила понад 500 000 автомобілів.

Партнер Stellantis NV, компанія Leapmotor, подвоїла продажі до більш ніж 293 700.

Автомобільна група Geely, включаючи однойменний бренд, поставила 2,18 мільйона автомобілів, що на 32% більше, ніж у минулому році.

Інші популярні марки, включаючи Nio Inc. і Xpeng Inc., не досягли своїх цілей, незважаючи на зростання попиту в кінці року. 

Фахівці вказують на неоднозначні результати. Але головне, що 2025 рік наразі вважається роком жорсткої конкуренції.

Серед факторів:

Найбільший автомобільний ринок світу пережив безперервну цінову війну, в результаті якої великі виробники здобули більшу частку, а менші гравці були "штовхнуті на межу", пише видання.

Зростання торгової напруженості з такими ключовими торговельними партнерами, як Європейський Союз, вдарило по експорту електромобілів Китаю, і провідна промислова група країни закликала уряд розширити пільги для торгівлі старими автомобілями, щоб стимулювати продажі на внутрішньому ринку.

Низка невизначеностей затьмарює початок 2025 року.

За оцінками Асоціації пасажирських автомобілів країни., загальний роздрібний продаж легкових автомобілів у Китаї може зрости лише на 2% до 23,4 мільйона автомобілів у 2025 році проти 5,7% зростання минулого року.

"Ми спостерігали відновлення більш відомих автовиробників, таких як Geely і BYD, і цей імпульс може продовжитися в 2025 році, а також значне зростання таких компаній, як Xiaomi. Експорт стикається з більшим тиском через геополітичні проблеми, і тому очікується, що внутрішні продажі відіграватимуть більш важливу роль", - сказав Цуй Дуншу. 

Окується більший тиск на китайських автовиробників. Застарілі автовиробники також ризикують втратити подальшу частку ринку. Очікується, що SAIC Motor Corp., державний партнер Volkswagen AG, і Guangzhou Automobile Group Co., партнер Toyota Motor Corp., у 2024 році скоротяться на 20%.

Нагадаємо

Китайські виробники збільшують експорт гібридних авто до Європи через нові тарифи на електромобілі. Експорт гібридів до ЄС зріс утричі, досягнувши 65 800 одиниць за період липень-жовтень.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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