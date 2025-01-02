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Китайский авторынок: рекордные продажи 2024 и тревожные прогнозы на 2025

Китайский авторынок: рекордные продажи 2024 и тревожные прогнозы на 2025

Киев  •  УНН

 • 8801 просмотра

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Китайские автопроизводители достигли рекордных показателей продаж в 2024 году, но ожидают сложный 2025 год. Рост рынка замедлится до 2% из-за торговой напряженности и жесткой конкуренции.

На крупнейшем автомобильном рынке мира растет торговая напряженность: несмотря на лучший, чем ожидалось, результат в 2024 году, начало 2025 года предвещает падение продаж.

Экспорт сталкивается с большим давлением из-за геополитических проблем, китайские автопроизводители почувствуют большее давление. Автопроизводители известных старых брендов сократят поставки.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Автопроизводители КНР сталкиваются с замедлением экспорта и неопределенными перспективами на внутреннем рынке. 

Китайские производители электромобилей пережили бум продаж в конце 2024 года, который должен смениться еще одним тяжелым годом. 

BYD в 2024 году отгрузил рекордные 4,27 миллиона электромобилей и подзаряжаемых гибридов.

Li Auto Inc. поставила более 500 000 автомобилей.

Партнер Stellantis NV, компания Leapmotor, удвоила продажи до более чем 293 700.

Автомобильная группа Geely, включая одноименный бренд, поставила 2,18 миллиона автомобилей, что на 32% больше, чем в прошлом году.

Другие популярные марки, включая Nio Inc. и Xpeng Inc., не достигли своих целей, несмотря на рост спроса в конце года. 

Специалисты указывают на неоднозначные результаты. Но главное, что 2025 год сейчас считается годом жесткой конкуренции.

Среди факторов:

Крупнейший автомобильный рынок мира пережил непрекращающуюся ценовую войну, в результате которой крупные производители получили большую долю, а меньшие игроки были "толкнуты на грань", пишет издание.

Рост торговой напряженности с такими ключевыми торговыми партнерами, как Европейский Союз, ударил по экспорту электромобилей Китая, и ведущая промышленная группа страны призвала правительство расширить льготы для торговли подержанными автомобилями, чтобы стимулировать продажи на внутреннем рынке.

Ряд неопределенностей омрачает начало 2025 года.

По оценкам Ассоциации пассажирских автомобилей страны, общие розничные продажи легковых автомобилей в Китае могут вырасти всего на 2% до 23,4 миллиона автомобилей в 2025 году против 5,7% роста в прошлом году.

"Мы наблюдали восстановление более известных автопроизводителей, таких как Geely и BYD, и этот импульс может продолжиться в 2025 году, а также значительный рост таких компаний, как Xiaomi. Экспорт сталкивается с большим давлением из-за геополитических проблем, и поэтому ожидается, что внутренние продажи будут играть более важную роль", - сказал Цуй Дуншу. 

Оказывается большее давление на китайских автопроизводителей. Устаревшие автопроизводители также рискуют потерять дальнейшую долю рынка. Ожидается, что SAIC Motor Corp., государственный партнер Volkswagen AG, и Guangzhou Automobile Group Co., партнер Toyota Motor Corp., в 2024 году сократятся на 20%.

Напомним,

Китайские производители увеличивают экспорт гибридных авто в Европу из-за новых тарифов на электромобили. Экспорт гибридов в ЕС вырос втрое, достигнув 65 800 единиц за период июль-октябрь.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Технологии
volkswagenVolkswagen
toyotaToyota
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kitaiКитай