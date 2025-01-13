Китай установил рекордный торговый профицит перед инаугурацией Трампа

Экспорт Китая вырос на 10,7% в годовом исчислении, импорт - вырос на 1,1 процента - соответствующие данные подтверждают положительное сальдо торгового баланса, достигающее рекорда. Предпосылкой для этого могла стать смена правительства в США в январе.

Передает УНН со ссылкой на MilanoFinanza.

Китайский экспорт и импорт превзошли ожидания в декабре 2024 года, а профицит торгового баланса крупной азиатской экономики вырос больше, чем ожидалось.

Китайский экспорт вырос на 10,7% в годовом исчислении в декабре 2024 года, превысив прогнозы на 7,3% и ускорившись с +6,7% в ноябре.

Экспорт составил около 3,58 триллиона долларов США (5,9% выше показателя 2023 года). Импорт вырос всего на 1,1%, или до 2,59 триллиона долларов США. Это привело к тому, что положительное сальдо торгового баланса достигло рекордно высокого уровня - чуть менее одного триллиона долларов США.

Импорт вырос на 1,1%, по данным таможенной службы КНР, превзойдя прогнозы о падении на 1,5% и отметив первый рост за три месяца.

Предпосылкой для этого могла стать смена правительства в США на следующей неделе, перед которой китайские компании хотели избавиться от своих товаров. Это связано с тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о дальнейших тарифах на китайскую продукцию, что может уменьшить возможности ее сбыта в США и еще больше ухудшить торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напомним,

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