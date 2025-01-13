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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай установил рекордный торговый профицит перед инаугурацией Трампа

Киев  •  УНН

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Экспорт Китая вырос на 10,7%, а импорт на 1,1% в декабре 2024 года, превысив ожидания аналитиков. Торговый профицит достиг рекордного уровня почти в 1 триллион долларов США накануне смены власти в США.

Экспорт Китая вырос на 10,7% в годовом исчислении, импорт - вырос на 1,1 процента - соответствующие данные подтверждают положительное сальдо торгового баланса, достигающее рекорда. Предпосылкой для этого могла стать смена правительства в США в январе.

Передает УНН со ссылкой на MilanoFinanza.

Китайский экспорт и импорт превзошли ожидания в декабре 2024 года, а профицит торгового баланса крупной азиатской экономики вырос больше, чем ожидалось.

Китайский экспорт вырос на 10,7% в годовом исчислении в декабре 2024 года, превысив прогнозы на 7,3% и ускорившись с +6,7% в ноябре. 

Экспорт составил около 3,58 триллиона долларов США (5,9% выше показателя 2023 года).  Импорт вырос всего на 1,1%, или до 2,59 триллиона долларов США. Это привело к тому, что положительное сальдо торгового баланса достигло рекордно высокого уровня - чуть менее одного триллиона долларов США.

Импорт вырос на 1,1%, по данным таможенной службы КНР, превзойдя прогнозы о падении на 1,5% и отметив первый рост за три месяца.

Предпосылкой для этого могла стать смена правительства в США на следующей неделе, перед которой китайские компании хотели избавиться от своих товаров. Это связано с тем, что новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о дальнейших тарифах на китайскую продукцию, что может уменьшить возможности ее сбыта в США и еще больше ухудшить торговые отношения между двумя крупнейшими экономиками мира.

Напомним,

Трамп и Китай высказались о перспективах американо-китайского сотрудничества.

Китайские автопроизводители достигли рекордных показателей продаж в 2024 году, но ожидают сложный 2025 год. Рост рынка замедлится до 2% из-за торговой напряженности и жесткой конкуренции.

Си Цзиньпин направит представителя на инаугурацию Трампа вместо личного присутствия. Китайский посланник проведет переговоры с командой новоизбранного президента США для снижения напряжения между странами.

Китай и Индия будут вынуждены сменить поставщиков нефти из-за санкций против страны-агрессора - Reuters13.01.25, 03:33 • 19723 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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