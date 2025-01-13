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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай и Индия будут вынуждены сменить поставщиков нефти из-за санкций против страны-агрессора - Reuters

Китай и Индия будут вынуждены сменить поставщиков нефти из-за санкций против страны-агрессора - Reuters

Киев  •  УНН

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Китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы вынуждены переориентироваться на поставки нефти с Ближнего Востока, Африки и Америки. Это связано с новыми санкциями США против российских компаний и судов.

Китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы начинают переориентироваться на поставки сырья с Ближнего Востока, Африки и Америки. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Это связано с последними санкциями, введенными США против российских нефтедобывающих компаний и судов, которые существенно сократили доступные для москвы логистические возможности. Изменения уже начали влиять на цены и расходы на перевозки, что создает дополнительное давление на рынок. 

Санкции коснулись крупных российских компаний, таких как "газпром нефть" и "сургутнефтегаз", а также почти двух сотен судов, которые обеспечивали доставку российской нефти. Этот шаг стал частью более широкой стратегии ограничения доходов террористической страны, используемых для финансирования войны против Украины. 

В результате ограничений торговля российской нефтью, которая ранее была переориентирована с Европы на Азию, оказалась под угрозой. В частности, китайские и индийские нефтепереработчики, которые были главными потребителями данного сырья, могут столкнуться с дефицитом поставок.

По данным аналитиков, под санкции попало около 143 танкеров, которые в прошлом году перевезли значительную часть российского нефтяного экспорта. Это означает, что значительный объем транспортировки в Китай и Индию, которые являются ключевыми потребителями, теперь затруднен. Дефицит судов, которые могут осуществлять перевозки, неизбежно повлияет на рыночные ставки фрахта, создавая дополнительные расходы для импортеров. 

На фоне этих изменений импорт российской нефти в Индию и Китай в предыдущие месяцы рос, но новые санкции могут снизить объемы переработки на этих рынках.

Напомним

Ранее уже было проинформировано, что администрация Байдена намерена ввести санкции против танкеров, которые транспортируют российскую нефть по цене, превышающей 60 долларов за баррель. Ограничения также затронут лиц, вовлеченных в торговлю нефтью по ценам выше установленного лимита.

США планируют ужесточить санкции против танкеров, перевозящих российскую нефть - Reuters06.01.25, 10:30 • 31212 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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