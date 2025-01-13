Китай та Індія будуть змушені змінити постачальників нафти через санкції проти країни-агресора - Reuters

Китайські та індійські нафтопереробні заводи починають переорієнтовуватися на постачання сировини з Близького Сходу, Африки та Америки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Це пов’язано з останніми санкціями, введеними США проти російських нафтовидобувних компаній та суден, що суттєво скоротили доступні для москви логістичні можливості. Зміни вже почали впливати на ціни та витрати на перевезення, що створює додатковий тиск на ринок.

Санкції торкнулися великих російських компаній, таких як "газпром нефть" і "сургутнефтегаз", а також майже двох сотень суден, які забезпечували доставку російської нафти. Цей крок став частиною ширшої стратегії обмеження доходів терористичної країни, що використовуються для фінансування війни проти України.

У результаті обмежень торгівля російською нафтою, яка раніше була переорієнтована з Європи на Азію, опинилася під загрозою. Зокрема, китайські та індійські нафтопереробники, що були головними споживачами даної сировини, можуть зіткнутися з дефіцитом постачання.

За даними аналітиків, під санкції потрапило близько 143 танкерів, які минулого року перевезли значну частину російського нафтового експорту. Це означає, що значний обсяг транспортування до Китаю та Індії, які є ключовими споживачами, тепер ускладнений. Дефіцит суден, які можуть здійснювати перевезення, неминуче вплине на ринкові ставки фрахту, створюючи додаткові витрати для імпортерів.

На тлі цих змін імпорт російської нафти до Індії та Китаю в попередні місяці зростав, але нові санкції можуть знизити обсяги переробки на цих ринках.

Нагадаємо

Раніше вже було поінформовано, що адміністрація Байдена має намір ввести санкції проти танкерів, які транспортують російську нафту за ціною, що перевищує 60 доларів за барель. Обмеження також зачеплять осіб, залучених до торгівлі нафтою за цінами вище встановленого ліміту.

США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту - Reuters