Китай та Індія будуть змушені змінити постачальників нафти через санкції проти країни-агресора - Reuters

ukenru
13:49 • 11096 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 35548 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 101988 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 128339 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 126134 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143934 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172901 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 220055 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176253 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151722 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 146320 перегляди
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 101926 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

08:37 • 107611 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 140627 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 123746 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 29846 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 195786 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 193756 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 325072 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 352143 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 7299 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 12146 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 62700 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 91130 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

17 березня, 08:19 • 87618 перегляди
Актуальне
Китай та Індія будуть змушені змінити постачальників нафти через санкції проти країни-агресора - Reuters

Китай та Індія будуть змушені змінити постачальників нафти через санкції проти країни-агресора - Reuters

Київ • УНН

 • 27093 перегляди

Китайські та індійські нафтопереробні заводи змушені переорієнтовуватися на постачання нафти з Близького Сходу, Африки та Америки. Це пов'язано з новими санкціями США проти російських компаній та суден.

Китайські та індійські нафтопереробні заводи починають переорієнтовуватися на постачання сировини з Близького Сходу, Африки та Америки. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Це пов’язано з останніми санкціями, введеними США проти російських нафтовидобувних компаній та суден, що суттєво скоротили доступні для москви логістичні можливості. Зміни вже почали впливати на ціни та витрати на перевезення, що створює додатковий тиск на ринок. 

Санкції торкнулися великих російських компаній, таких як "газпром нефть" і "сургутнефтегаз", а також майже двох сотень суден, які забезпечували доставку російської нафти. Цей крок став частиною ширшої стратегії обмеження доходів терористичної країни, що використовуються для фінансування війни проти України. 

У результаті обмежень торгівля російською нафтою, яка раніше була переорієнтована з Європи на Азію, опинилася під загрозою. Зокрема, китайські та індійські нафтопереробники, що були головними споживачами даної сировини, можуть зіткнутися з дефіцитом постачання.

За даними аналітиків, під санкції потрапило близько 143 танкерів, які минулого року перевезли значну частину російського нафтового експорту. Це означає, що значний обсяг транспортування до Китаю та Індії, які є ключовими споживачами, тепер ускладнений. Дефіцит суден, які можуть здійснювати перевезення, неминуче вплине на ринкові ставки фрахту, створюючи додаткові витрати для імпортерів. 

На тлі цих змін імпорт російської нафти до Індії та Китаю в попередні місяці зростав, але нові санкції можуть знизити обсяги переробки на цих ринках.

Нагадаємо

Раніше вже було поінформовано, що адміністрація Байдена має намір ввести санкції проти танкерів, які транспортують російську нафту за ціною, що перевищує 60 доларів за барель. Обмеження також зачеплять осіб, залучених до торгівлі нафтою за цінами вище встановленого ліміту.

США планують посилити санкції проти танкерів, що перевозять російську нафту - Reuters06.01.25, 10:30 • 32111 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
reutersReuters
indiiaІндія
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами