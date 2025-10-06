Україна виробляє на місяць по 40 одиниць САУ "Богдана" - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна виробляє 40 одиниць САУ "Богдана" на місяць. Також торік виготовлено 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів.

Україна налагодила виробництво вітчизняної артилерії – тільки САУ "Богдана" виробляє вже 40 одиниць на місяць. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає УНН. Деталі Ми змогли рекордно швидко та якісно налагодити виробництво нашої вітчизняної артилерії – тільки наших "Богдан" ми виробляємо вже 40 на місяць. Це серйозний результат - сказав Зеленський. В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї Також Президент розповів про українське виробництво снарядів. Торік ми виготовили й поставили на фронт 2,4 мільйона мінометних та артилерійських боєприпасів різного калібру. Українці, безперечно, перші у Європі в розвитку та застосуванні дронів - розповів Зеленський. Він зазначив, що українські морські дрони стали глобальною оборонною сенсацією – дали нам змогу повернути під контроль частину Чорного моря, що є необхідною для стійкості держави та захисту міст – Одеси, інших наших міст. "Російський флот у Чорному морі вперше в його історії був вигнаний у віддалені бухти. Успішне застосування Україною саме морських дронів багато в чому змінило морські оборонні стратегії всіх провідних держав світу. Наші дрони, які вражають російські нафтові активи, – це значний прояв сили України. Ніколи в історії український захист не був таким далекобійним і відчутним для росії, і разом з іншими нашими інструментами й також інструментами від наших партнерів ми зможемо розраховувати на досягнення надійних і достатніх гарантій безпеки для України після цієї війни", - заявив Зеленський.