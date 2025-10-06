Украина производит в месяц по 40 единиц САУ "Богдана" - Зеленский

Украина наладила производство отечественной артиллерии – только САУ "Богдана" производит уже 40 единиц в месяц. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время Международного форума оборонных индустрий, передает УНН.

Подробности

Мы смогли рекордно быстро и качественно наладить производство нашей отечественной артиллерии – только наших "Богдан" мы производим уже 40 в месяц. Это серьезный результат - сказал Зеленский.

В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия

Также Президент рассказал об украинском производстве снарядов.

В прошлом году мы изготовили и поставили на фронт 2,4 миллиона минометных и артиллерийских боеприпасов разного калибра. Украинцы, несомненно, первые в Европе в развитии и применении дронов - рассказал Зеленский.

Он отметил, что украинские морские дроны стали глобальной оборонной сенсацией – позволили нам вернуть под контроль часть Черного моря, что необходимо для устойчивости государства и защиты городов – Одессы, других наших городов.

"Российский флот в Черном море впервые в его истории был изгнан в отдаленные бухты. Успешное применение Украиной именно морских дронов во многом изменило морские оборонные стратегии всех ведущих государств мира. Наши дроны, поражающие российские нефтяные активы, – это значительное проявление силы Украины. Никогда в истории украинская защита не была такой дальнобойной и ощутимой для россии, и вместе с другими нашими инструментами и также инструментами от наших партнеров мы сможем рассчитывать на достижение надежных и достаточных гарантий безопасности для Украины после этой войны", - заявил Зеленский.