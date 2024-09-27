Цьогоріч "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала понад 400 тисяч дронів

Від початку цього року "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала понад 400 тисяч безпілотників усіх видів для потреб Сил оборони. Про це заявила керівниця Агенції Марина Безрукова, передає УНН.

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За її словами, Агенція прагне максимально прискорити потрапляння дронів до наших військових.

У 2024 році ми законтрактували вже понад 400 тисяч БпЛА всіх видів. Від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва. Лише за останні 2 тижні ми уклали 21 контракт на дрони на понад 3 млрд грн