Цьогоріч "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала понад 400 тисяч дронів
Київ • УНН
"Агенція оборонних закупівель" уклала контракти на понад 400 тисяч безпілотників різних видів для Сил оборони України з початку року. За останні два тижні підписано 21 контракт на дрони на суму понад 3 млрд грн.
Від початку цього року "Агенція оборонних закупівель" законтрактувала понад 400 тисяч безпілотників усіх видів для потреб Сил оборони. Про це заявила керівниця Агенції Марина Безрукова, передає УНН.
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За її словами, Агенція прагне максимально прискорити потрапляння дронів до наших військових.
У 2024 році ми законтрактували вже понад 400 тисяч БпЛА всіх видів. Від маленьких FPV до діпстрайків, які вражають цілі глибоко в тилу ворога. За невеликими винятками, це все дрони українського виробництва. Лише за останні 2 тижні ми уклали 21 контракт на дрони на понад 3 млрд грн
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Водночас вона підкреслила, що співпраця з Міноборони України накладає свою специфіку. Так, в роботі "Агенції оборонних закупівель" є певні обмеження, зокрема:
- Агенція контрактувати лише те озброєння, яке є в переліку, сформованому Генеральним Штабом та затвердженому Міністерством оборони. Перелік — це невелика та найбільш пріоритетна частка великої потреби, зібраної від військових, на яку передбачене фінансування. Бо можливості бюджету справді обмежені.
- Агенція може контрактувати лише те озброєння, яке отримало кодифікацію НАТО.
- Також контрактувати можна лише тих виробників, які підтвердили свої виробничі спроможності військовим представництвам Міністерства оборони.
Існує ще багато простору, аби зробити процедуру контрактування БпЛА, передбачену нормативною базою Міністерства оборони, простішою та прозорішою. І будемо вдячні всім виробникам, які долучаться до цього процесу
Нагадаємо
"Агенція оборонних закупівель" Міноборони підписала контракти з українськими компаніями на закупівлю дронів, засобів РЕБ та зв'язку.