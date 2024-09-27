В этом году «Агентство оборонных закупок» законтрактовало более 400 тысяч дронов

С начала этого года «Агентство оборонных закупок» законтрактовало более 400 тысяч беспилотников всех видов для нужд Сил обороны. Об этом заявила руководитель Агентства Марина Безрукова, передает УНН.

Детали

По ее словам, Агентство стремится максимально ускорить попадание дронов к нашим военным.

В 2024 году мы законтрактовали уже более 400 тысяч БпЛА всех видов. От маленьких FPV до дипстрайков, которые поражают цели глубоко в тылу врага. За небольшими исключениями, это все дроны украинского производства. Только за последние 2 недели мы заключили 21 контракт на дроны на более чем 3 млрд грн - рассказала руководительница «Агентства оборонных закупок».

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В то же время она подчеркнула, что сотрудничество с Минобороны Украины накладывает свою специфику. Так, в работе «Агентства оборонных закупок» есть определенные ограничения, в частности:

Агентство будет контрактовать только то вооружение, которое есть в перечне, сформированном Генеральным Штабом и утвержденном Министерством обороны. Перечень - это небольшая и наиболее приоритетная часть большой потребности, собранной от военных, на которую предусмотрено финансирование. Потому что возможности бюджета действительно ограничены.

Агентство может контрактовать только то вооружение, которое получило кодификацию НАТО.



Также контрактовать можно только тех производителей, которые подтвердили свои производственные возможности военным представительствам Министерства обороны.



Существует еще много пространства, чтобы сделать процедуру контрактирования БпЛА, предусмотренную нормативной базой Министерства обороны, проще и прозрачнее. И будем благодарны всем производителям, которые присоединятся к этому процессу - отмечает Безрукова.

Напомним,

«Агентство оборонных закупок» Минобороны подписало контракты с украинскими компаниями на закупку дронов, средств РЭБ и связи.