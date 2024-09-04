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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
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Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

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ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров
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ВР сегодня рассмотрит вопрос увольнения министров

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Байден отреагировал на трагедию в Полтаве: осудил атаку рф "самым решительным образом"

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Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

Зеленский отреагировал на ночную атаку рф и показал последствия

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Глава МИД Кулеба подал заявление об отставке

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В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

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