В среду, 4 сентября, "Агентство оборонных закупок" заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.

Детали

В рамках соглашения предусмотрена поставка на сумму 47 миллионов гривен.

Это важный шаг в усилении обороноспособности нашей армии путем новых источников финансирования. Мы будем продолжать работать над обеспечением наших военных боеприпасами для эффективного выполнения боевых задач - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

В Минобороны подчеркивают, что только в мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24.

Закупівельні агенції Міноборони законтрактували озброєння і тилового майна на понад 280 млрд гривень

Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам для осуществления оборонных закупок.

Мы очень благодарны соотечественникам и гражданам демократического мира за пожертвования через фандрейзинговую платформу UNITED24. Со своей стороны мы имеем возможности максимально быстро и эффективно закупать боеприпасы для Вооруженных сил Украины - отметила директор «Агентства оборонных закупок» Марина Безрукова.

Напомним

"Агентство оборонных закупок" Минобороны подписало контракты с украинскими компаниями на закупку дронов, средств РЭБ и связи.