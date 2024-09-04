Киев • УНН
«Агентство оборонных закупок» заключило контракт на 47 млн грн на приобретение боеприпасов за средства UNITED24. Это первый такой контракт после разрешения правительства использовать эти средства для оборонных закупок.
В среду, 4 сентября, "Агентство оборонных закупок" заключило первый контракт на приобретение боеприпасов за средства, собранные через фандрейзинговую платформу UNITED24. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНН.
Детали
В рамках соглашения предусмотрена поставка на сумму 47 миллионов гривен.
Это важный шаг в усилении обороноспособности нашей армии путем новых источников финансирования. Мы будем продолжать работать над обеспечением наших военных боеприпасами для эффективного выполнения боевых задач
В Минобороны подчеркивают, что только в мае 2024 года Правительство разрешило перечислять закупочным агентствам Минобороны средства со специального счета в поддержку ВСУ, открытого для привлечения добровольных взносов через UNITED24.
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Средства по согласованию с Минобороны могут перечисляться агентствам для осуществления оборонных закупок.
Мы очень благодарны соотечественникам и гражданам демократического мира за пожертвования через фандрейзинговую платформу UNITED24. Со своей стороны мы имеем возможности максимально быстро и эффективно закупать боеприпасы для Вооруженных сил Украины
Напомним
"Агентство оборонных закупок" Минобороны подписало контракты с украинскими компаниями на закупку дронов, средств РЭБ и связи.