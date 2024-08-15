Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

Оборонные закупочные агентства заключили контракты на поставку армии вооружения и тылового имущества на сумму более 280 млрд грн. Об этом сообщило Министерство обороны, пишет УНН.

Детали

В Минобороны подчеркнули значительный объем закупок, значительное количество которых было осуществлено у отечественных производителей. Это имеет целью подтвердить решимость ведомства обеспечить ВСУ современными ресурсами для поддержания боеспособности и эффективности.

Цель - гарантировать стабильность и надежность в обеспечении ВСУ современным вооружением и тыловым имуществом, потому что это критически важно для успешного выполнения задач военнослужащими - сказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Сообщается, что "Агентство оборонных закупок" заключило контракты на поставку вооружения на 222,2 млрд грн, а "Государственный оператор тыла" обеспечил закупки тылового имущества на 61,7 млрд грн.

Закупки включают современные системы вооружения, боеприпасы, одежду, индивидуальные средства защиты, продукты питания и тому подобное. Это позволит значительно повысить оперативную эффективность наших военных подразделений, укрепить их боевую готовность и адаптивность к современным условиям боевых действий.

Напомним

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