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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

Закупочные агентства Минобороны законтрактовали вооружения и тылового имущества на более 280 млрд гривен

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 15:06  •  10084 просмотра

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Оборонные закупочные агентства подписали контракты на поставку армии вооружения и тылового имущества на сумму более 280 млрд грн. Закупки включают современные системы вооружения, боеприпасы, одежду, средства защиты и продукты питания.

Оборонные закупочные агентства заключили контракты на поставку армии вооружения и тылового имущества на сумму более 280 млрд грн. Об этом сообщило Министерство обороны, пишет УНН.

Детали

В Минобороны подчеркнули значительный объем закупок, значительное количество которых было осуществлено у отечественных производителей. Это имеет целью подтвердить решимость ведомства обеспечить ВСУ современными ресурсами для поддержания боеспособности и эффективности.

Цель - гарантировать стабильность и надежность в обеспечении ВСУ современным вооружением и тыловым имуществом, потому что это критически важно для успешного выполнения задач военнослужащими

- сказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

Сообщается, что "Агентство оборонных закупок" заключило контракты на поставку вооружения на 222,2 млрд грн, а "Государственный оператор тыла" обеспечил закупки тылового имущества на 61,7 млрд грн.

Закупки включают современные системы вооружения, боеприпасы, одежду, индивидуальные средства защиты, продукты питания и тому подобное. Это позволит значительно повысить оперативную эффективность наших военных подразделений, укрепить их боевую готовность и адаптивность к современным условиям боевых действий.

Напомним

Нидерланды внесут 20 миллионов евро в совместный фонд коалиции по разработке беспилотников для закупки около миллиона ударных беспилотников с обзором от первого лица для Вооруженных сил Украины.

Мінцифри заощадило понад 3 мільярди гривень на закупівлі дронів для ЗСУ9 августа 2024, 10:17 • 46216 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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