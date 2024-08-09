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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минцифры сэкономило более 3 миллиардов гривен на закупке дронов для ВСУ

Минцифры сэкономило более 3 миллиардов гривен на закупке дронов для ВСУ

Киев  •  УНН

9 августа 2024, 10:17  •  26847 просмотра

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Благодаря сотрудничеству с антикоррупционными органами Минцифры сэкономило более 3 млрд грн на закупке дронов для ВСУ. Это позволило дополнительно получить 18 413 дронов и вернуть государству почти 1,5 млрд грн.

Благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации с антикоррупционными органами при закупке дронов для нужд ВСУ удалось сэкономить более 3 миллиардов гривен. Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров, передает УНН.

Детали

Федоров пояснил, что сразу после первых контрактов на беспилотники Армии дронов в Минцифры выстроили жесткую систему контроля закупок и привлекли к этому НАБУ и САП.

Госспецсвязи предоставляет детективам доступ к CRM-системе, где есть все контракты по дронам. Они видят статус по всем закупкам: производителей, стоимость и все детали по контракту. НАБУ свободно может анализировать каждую закупку

- объяснил министр. 

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Он также отметил, что в этом году государство начало закупать дроны через закрытый функционал Prozorro: благодаря конкуренции беспилотники контрактуются по самым выгодным ценам.

Также по рекомендации НАБУ для определения справедливых цен на украинские дроны создали supply chain. Это отдельные команды, которые совместно с НАБУ и журналистами исследуют ценообразование в сфере БпЛА.

Еще у нас есть важное решение правительства, которое также является следствием рекомендаций НАБУ: если производитель завысил стоимость дронов, то он должен на разницу с реальной ценой или допоставлять дроны, или вернуть собственно разницу. Такой подход дал результат более чем на 3,3 миллиарда гривен: 
- Силы обороны дополнительно получили 18 413 дронов на сумму более 1,8 миллиарда гривен;
- Государству вернули почти 1,5 миллиарда гривен

- рассказал Федоров. 

Напомним,

Заместитель министра обороны Дмитрий Клименков заявил, что в этом году отечественные компании обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для ВСУ. Агентство оборонных закупок заключило более 20 контрактов с мировыми производителями вооружения из 10 стран.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаЭкономикаполитика
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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