Министерство обороны Украины в 2024 году приняло на вооружение, кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины почти 480 образцов вооружения и военной техники, из которых более половины - отечественная продукция. Об этом сообщает Министерство обороны, пишет УНН.

В первом полугодии 2024 года принято на вооружение, кодифицировано, допущено к эксплуатации в Силах обороны Украины почти 480 образцов вооружения и военной техники. Около 290 из них - продукция отечественных оружейников, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что динамика развития отечественного вооружения высокая, ведь в 2023-м году было принято на вооружение и допущено к эксплуатации в Силах обороны более 200 образцов ВВТ, а за полгода 2024-го - около 290.

В перечне кодифицированных образцов ВВТ в первом полугодии 2024 года самая большая группа - БпАК. В частности, БпЛА, которые предназначены для ведения воздушной разведки и дроны различного назначения. Следующая группа - это боеприпасы различных типов, больше всего для БПЛА. Третья группа по количеству кодифицированных образцов вооружения за шесть месяцев этого года - это средства связи и РЭБ, - отметили в Минобороны.

Также в перечне допущенных к эксплуатации новых образцов ВВТ: инженерные средства, наземные роботизированные комплексы, средства ближнего боя, средства разминирования, оптико-электронные приборы.

Напомним

Около 20 образцов снайперских и антиматериальных винтовок допущено к эксплуатации в ВС Украины, треть из них - украинского производства.