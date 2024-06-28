Міноборони: третина із допущених до експлуатації у ЗСУ зразків гвинтівок - українського виробництва
Київ • УНН
Близько 20 зразків снайперських та протитанкових гвинтівок, третина з яких українського виробництва, допущелі до експлуатації у Збройних Сил України.
Близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗС України, третина з них – українського виробництва. Про це повідомили в Міноборони, передає УНН.
З початку широкомасштабного вторгнення рф Міністерством оборони України кодифіковано, допущено до експлуатації у ЗС України близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва
За даними відомства, антиматеріальні великокаліберні гвинтівки українського виробництва здатні пробивати своїми кулями броню бронеавтомобіля. Ефективна дальність пострілу окремих зразків сягає дистанції до 2 000 метрів.
Як зазначається, саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм українського виробництва було знищено російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.
Крім того, серед боєприпасів для стрілецької зброї, кодифікованих, допущених до експлуатації з березня 2022 року, є патрони вітчизняного виробництва. Вони відповідають діючим стандартам НАТО і не поступаються за своїми характеристиками кращим світовим зразкам.
Також серед зразків іноземного виробництва, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, продукція відомих зброярських компаній з Канади, США, Австрії, Чехії, Німеччини та інших країн світу.
Довідково
Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.
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