Міноборони: третина із допущених до експлуатації у ЗСУ зразків гвинтівок - українського виробництва

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 59958 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 146409 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 141835 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119698 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131157 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84297 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92593 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98562 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89600 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219390 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
41%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41162 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18478 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18118 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41220 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 19845 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 141834 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219390 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369750 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305415 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10044 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30308 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27264 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119698 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32401 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Міноборони: третина із допущених до експлуатації у ЗСУ зразків гвинтівок - українського виробництва

Київ • УНН

 • 32189 перегляди

Близько 20 зразків снайперських та протитанкових гвинтівок, третина з яких українського виробництва, допущелі до експлуатації у Збройних Сил України.

Міноборони: третина із допущених до експлуатації у ЗСУ зразків гвинтівок - українського виробництва

Близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок допущено до експлуатації у ЗС України, третина з них – українського виробництва. Про це повідомили в Міноборони, передає УНН.

З початку широкомасштабного вторгнення  рф Міністерством оборони України кодифіковано, допущено до експлуатації у ЗС України близько 20 зразків снайперських і антиматеріальних гвинтівок. Третина з них – українського виробництва

- йдеться у повідомленні Міноборони.

За даними відомства, антиматеріальні великокаліберні гвинтівки українського виробництва здатні пробивати своїми кулями броню бронеавтомобіля. Ефективна дальність пострілу окремих зразків сягає дистанції до 2 000 метрів.

Як зазначається, саме з гвинтівки Alligator калібру 14,5 мм українського виробництва було знищено російського окупанта на дистанції у 2710 метрів, що стало одним із підтверджених рекордів цієї війни.

Крім того, серед боєприпасів для стрілецької зброї, кодифікованих, допущених до експлуатації з березня 2022 року, є патрони вітчизняного виробництва. Вони відповідають діючим стандартам НАТО і не поступаються за своїми характеристиками кращим світовим зразкам.

Також серед зразків іноземного виробництва, які перебувають на озброєнні Сил оборони України, продукція відомих зброярських компаній з Канади, США, Австрії, Чехії, Німеччини та інших країн світу.  

Довідково

Кодифікація, тобто допуск зразка озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва до експлуатації з присвоєнням йому номенклатурного номера НATO, дозволяє закуповувати його за кошти з державного бюджету у виробників для підрозділів Сил оборони України.

Військові розповіли про українську гвинтівку, яка переважає радянську зброю по багатьох показниках11.04.24, 18:27 • 21906 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
Міністерство оборони України
NATO
Збройні сили України
Австрія
Канада
Чеська Республіка
Німеччина
Сполучені Штати
Україна
Польща
Brent
$64.71
Bitcoin
$83,845.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,591.45